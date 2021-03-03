«Переодел отца в свою одежду, чтобы обмануть следствие». Что известно о подростке из Прикамья, которого подозревают в убийстве всей семьи

16-летнего подростка подозревают в тройном убийстве. Фото: соцсети.

«Замечательные детки», «Мама абсолютно положительная, взрослый сын, почти выпускник школы, гитарист. За что им все это?» - писали в соцсетях жители поселка Октябрьский в Пермском крае, когда узнали о жестоком тройном убийстве, которое случилось в обычной семье, где отец работал вахтовиком, мама – медсестрой в поликлинике, а дети – 16-летний сын и 13-летняя дочь учились в школе.

Изуродовал тело отца до неузнаваемости

Сутки 16-летний подросток из поселка Октябрьский в Пермском крае считался убитым, а оказалось, что именно он теперь подозревается в жестоком тройном убийстве своей семьи: матери, отца и 13-летней сестренки. Это случилось 2 марта в частном доме, где жила семья.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Пермь» из источника, близкого к следствию, чтобы подозрение в жутких убийствах пало не на подростка, а на его отца, парень переодел убитого мужчину в свою одежду и затем изуродовал тело до неузнаваемости топором. Потому-то сначала следователи и объявили в розыск отца, и только после судебно-медицинской экспертизы разобрались, что убитый – не подросток, а 40-летний мужчина.

- Но нам еще предстоит разобраться, как могла произойти такая чудовищная путаница. Несмотря на многочисленные раны лица и тела, спутать 40-летнего мужчину и юношу, категорически невозможно, - отмечает наш источник в следствии.

Самостоятельно добрался до Екатеринбурга

Совершив свой дерзкий поступок, парень сбежал в Екатеринбург, проехав за сутки 360 километров. Там его задержали в одном из хостелов вечером 3 марта. Вскоре задержанного допросят, но для проведения дальнейших следственных действий все-таки доставят в Пермский край.

- Назначены судебно-медицинские, химическая, генетическая, биологическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, трасологическая экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Допрошено не менее 175 свидетелей, в том числе родственники потерпевших, одноклассники детей семьи, педагоги школы, друзья и знакомые, коллеги по работе, жители близлежащих частных домов. Изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, осмотрен компьютер, получена детализация электронных соединений абонентов.

Кружок классической гитары и компьютерные игры

О школьнике, который подозревается в убийстве матери, отца и младшей сестренки, в поселке отзываются по-разному, но в основном хорошо.

- Я его с самого рождения знаю, они когда сюда в поселок жить приехали, Гуля только беременная ходила, - рассказал «Комсомолке» сосед семьи, где произошла трагедия. – У нас на глазах он родился и вырос. Мальчик он хороший, ходил на музыкальный кружок классической гитары, отец Лешка его тоже на гитаре немного играл, учил сына.

Задержанный в Екатеринбурге парень учится в 10 классе.

Опознать убитую женщину и 13-летнюю девочку удалось сразу, а тело мужчины было изуродовано до неузнаваемости. Фото: соцсети.

- Да вроде нормально он учился, родители не жаловались, - продолжает сосед. - Идет мимо всегда «здрасьте-здрасьте», отцу все время помогал: в огороде, дом строить, снег чистить… С сестренкой они тоже дружно жили, а вот про школу особо я ничего особо сказать не могу, но авторитетом он пользовался. Когда в центре я его встречал, он со своими друзьями одноклассниками общался, в магазины заходил. Увидит меня – поздоровается всегда. Он очень положительный был, я с сигаретой его никогда не видел, не говоря уже о другом баловстве. Хотя дети сейчас растут - сам не поймешь какие. Ничего не показывают, и узнай потом, что у них на уме.

Но есть и такие жители в поселке, кто считает, что причиной случившегося могло стать увлечение подростка компьютерными играми.

- Парень он был тихий и замкнутый, - говорит еще одна соседка. - Никогда не здоровался при встрече. А дома постоянно сидел в огромных наушниках за компьютером. Вроде даже друзей у него не было.

Вопрос о наказании подозреваемому решится еще не скоро, но так как он несовершеннолетний, ему может грозить не более 10 лет лишения свободы.

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