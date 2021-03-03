«Может быть вооружен и прятаться в лесу»: Убийце женщины и детей в Пермском крае грозит пожизненный срок

40-летний Алексей Горбунов подозревается в совершении тройного убийства своей семьи. Фото: соцсети.

Вторые сутки силовики и оперативники ищут в Пермском крае особо опасного преступника, который подозревается в жестоком убийстве женщины и двух ее детей - 12 и 16 лет.

Тела всех троих с рублеными ранами от ударов топора обнаружила в доме, где жила семья, мама убитой 42-летней женщины. Это произошло утром 2 марта. Пожилой женщине позвонили из поликлиники, где медсестрой работала ее дочь, Гуля Горбунова. Она не вышла на работу, чего ранее никогда не бывало.

Сейчас каждого, кому что-либо известно о местонахождении 40-летнего Алексея Горбунова из поселка Октябрьский Пермского края, просят не предпринимать попыток к его задержанию, а звонить по телефонам ближайшего отделения полиции 02 (102) или (342) 249-54-55. Это важно, так как подозреваемый в убийстве жены и детей, может быть вооружен.

Сейчас на месте трагедии – в частном доме на улице Интернациональной - продолжают работать следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета России.

Горбунова объявили в розыск, полиция обходит поселок и проверяет все возможные места, где он может прятаться.

Совсем недавно это была обычная семья. Сейчас троих из них нет в живых, а четвертого разыскивает полиция. Фото: соцсети.

- Я вчера сидел дома, и еще ничего не знал о произошедшем у нас в поселке, - рассказал «Комсомольской правде» в Перми местный житель из Октябрьского. – Полицейские постучали в дом, а потом ничего особо не объясняя, прошли внутрь, проверили чердак, подпол, баню… Не найдя ничего, ушли без объяснений. Я сначала ничего не понял, а потом узнал про это страшное убийство.

Пока не нашли и не задержали преступника, жители Октябрьского всерьез опасаются не только детей в школу отпускать, но и сами ходить по улицам.

«Страшно на улицу выходить, пока это чудовище в бегах», «Нашли - нет Горбунова то? А то ведь детей страшно в школу отпускать, когда такой псих на свободе гуляет. Кто знает, что у него в голове», - пишут в соцсетях местные жители.

Дом, где произошла трагедия. Фото: Андрей МАТЛИН

По одной из версий, после жестокой расправы над своей семьей, подозреваемый Горбунов мог скрыться в лесу около поселка. Утром 3 февраля стало известно, что для поисковых мероприятий на территории Октябрьского района привлечены волонтеры «Поискового отряда имени Ирины Бухановой».

На странице группы ВК появился пост о сборе охотников, хорошо знающих местность и владельцев снегоходов или автомобилей с высокой проходимостью. И уже есть люди, готовые выехать на место.

Пока ни в следственном комитете, ни в полиции не комментируют участие волонтеров и гражданских лиц в следственных действиях.

По закону, за тройное убийство подозреваемому может грозить пожизненный срок.

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