«У него все было. Какой еще родительской любви он хотел?». Почему воспитанный мальчик решился на убийство родителей и сестры

Еще недавно подросток был гордостью школы искусств и выступал на Всероссийском конкурсе, сейчас он в СИЗО по обвинению в тройном убийстве. Фото: соцсети.

Страшная история тройного убийства в Пермском крае леденит душу. Пройти мимо, не ужаснувшись, нельзя... Наверняка, у каждого, кто воспитывает детей, узнав о жестокой расправе подростка над всей своей семьей, пробежал холодок по спине, а что, если и мой вдруг тоже…

Даже передачку никто не принесет

Сказать, что сейчас весь поселок Октябрьский, где случилась эта трагедия, в шоке – не сказать ничего. Люди, много лет знавшие семью Горбуновых, обсуждают случившееся меж собой на улицах и в соцсетях:

«Не видать ему больше маминой стряпни. Променял ее на тюремную баланду»

«Он был накормлен, одет, в тепле, с оплаченным музыкальным образованием, какой еще родительской любви он хотел?»

«Осознание придет позже. Отсидит, выйдет, куда идти? К кому? Родных нет. Даже передачку никто не принесет. Не нужен никому! Страшно»

Этой дружной семьи не стало. Фото: соцсети.

«Вскоре он и сам не сможет объяснить себе этот поступок. И ему захочется вернуть все назад, только вот сделать уже ничего нельзя будет».

Это случилось 1 марта. 16-летний школьник, которому надоело, что его заставляют учиться, зарубил топором всю свою семью: сначала маму, которая готовила на кухне ужин, потом пришедшего с работы папу, а через час – прибежавшую со школы младшую сестренку.

Женщину и девочку опознали сразу, третье тело было настолько изуродовано, что шокированные родственники запутались – подумали, это Витя*, старший сын. Полиция день искала главу семейства как главного подозреваемого в кровавой бойне, но внезапно пришел отчет судмедэксперта – 40-летний Алексей Горбунов, которого разыскивают оперативники лежит на их столе.

- Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка, - объяснили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Это произошло из-за сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран.

Кстати, первой несостыковку заметила его школьная учительница: весь поселок оплакивал гибель подростка, его сестры и мамы, а Витя, как ни в чем не бывало online в соцсетях.

Сутки, пока шла экспертиза, никто и не думал искать десятиклассника. Сам он в это время был в Екатеринбурге.

Расправившись накануне с родными, он взял лыжи, пошел через лес на кладбище к могиле бабушки, говорит, хотел попросить прощения и попрощаться. Затем вернулся домой, переодел отца в свою одежду, изуродовал его тело до неузнаваемости, взял банковскую карту родителей и вызвал такси. В Екатеринбурге парень снял номер в хостеле и пробыл там до приезда полиции, отыскавшей его по свежей ориентировке.

«Это точно не он»

Школьник расправился со всей семьей с таким хладнокровием, что поначалу те, кто хорошо знал этого худощавого болезненного отличника, только отмахивались от новости. На его защиту встала педагог школы искусств, которая просто не могла представить, как лауреат Всероссийских конкурсов, хрупкий домашний мальчик с тонкими пальцами музыканта мог взять топор и убить всех своих родных.

- Ему просто не хватило бы физической силы, - говорит преподаватель Детской школы искусств в Октябрьском Любовь Ермухаметова. - Мама отправила мальчика к нам из-за его проблем со слухом, чтобы как-то пресечь дальнейшие осложнения. Из-за этого он был слегка немногословен, но всегда был трудолюбивым и ответственным. Мальчик часто участвовал в мероприятиях и конкурсах. Как мне кажется, с мамой у него были хорошие доверительные отношения. Отец часто уезжал в командировки, поэтому сын был ее правой рукой и помогал во всем. Ни разу не приходил с невыполненным домашним заданием. Со взрослыми общался уважительно, с друзьями вел себя спокойно и рассудительно. Наверняка, в этом деле замешан кто-то другой, но точно не он.

Но на следующее утро после задержания подросток написал чистосердечное признание в убийстве родителей и сестры, а на следственном эксперименте в родном доме показал, как шаг за шагом ходил с топором, наносил удары, дожидался отца, а потом расправился и с младшей сестренкой.

Частный дом в Октябрьском, где произошла страшная трагедия.

- Она тоже училась в нашей школе на художественном направлении, всегда была такой девчонкой-веселушкой. В понедельник, в свой последний день жизни, прибежала к нам на занятия с улыбкой и звонким смехом, - вспоминает педагог.

«Все меня достали»

Убийство Виктор в чистосердечном признании объяснил не менее хладнокровно: «Меня все достало, меня заставляли учиться и помогать по дому, а я не хотел этого».

- Со слов моего подзащитного, у него накопилась обида и на мать, и на отца, и на сестру, длилось все это несколько лет, и в какой-то момент переполнило чашу, - рассказал «Комсомолке» адвокат 16-летнего подростка Сергей Ладин. – И произошло то, что произошло. С его слов, его постоянно «подставляла» сестра, а попадало ему. Родители постоянно говорили, что он плохо учится, что надо учиться лучше, и на этой почве возникали семейные ссоры. Сейчас он искренне раскаивается, и понимает всю пагубность и тяжесть того, что натворил.

Судя по тому, насколько невозмутимо подросток все это сделал, свои преступления он совершал далеко не спонтанно, а продумал убийства давно и достаточно тщательно и многократно прокручивал в голове свой чудовищный план.

Фото: СКР по Пермскому краю. 16-летний подросток рассказывает на допросе об убийстве родителей и сестры.

Сестренку убивал уже на остывшую голову

5 марта в Октябрьском хоронили его родителей – Гульнару и Алексея - и сестренку Юлю. Отца – на русском кладбище, мать и девочку – на мусульманском. На прощание и погребение пришел почти весь поселок. Люди несли цветы, венки, игрушки…

- Жалко девочку - жизни не успела повидать, жалко маму, которая не увидела своих внуков, отца жалко, который хватался за любую работу, чтоб у детей была еда, одежда, образование, крыша над головой. Родных и близких жалко, такие потери пережить, - плакали местные жители. - А он сам выбрал свой путь, причем, обдуманный.

- Конечно, обдуманный! Даже после одного убийства человек испытывает колоссальный стресс, у него тошнота к горлу подступает. А здесь точный расчет был: он даже маленькую сестру убил. А ведь между убийством родителей и появлением сестры было время, он мог остыть, остановиться, но нет. Вершил свои страшные дела на остывшую голову! Затем карту банковскую искал, переодевался, чтобы одежда без крови была, двери на замок закрывал...

Это одна из комнат дома, где подросток убил всю свою семью. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

- Раньше попробуй скажи: «Я устал, не хочу вам помогать», - возмущались третьи. - И картошку огромными огородами садили, и на сенокос ходили. А нынешние дети - это дети интернета. Как зомбированные активничают в инстаграме, тик токи всякие. Родители в этом виноваты? Они в заботах ежедневных даже не знают, чем их дети в интернете занимаются.

Но, как пояснил адвокат подростка, версия, что обвиняемый любил играть в компьютерные стрелялки и перепутал реальную жизнь и виртуальную реальность, пока не нашла своего подтверждения.

- В рамках расследования уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза и уже специалисты сделают свои выводы и заключения по этому вопросу, - сказал Сергей Ладин.

А у бабушки, потерявшей в один миг дочь, внучку, и зятя, уже нет слез, чтобы плакать. Правда, остался еще внук, но только увидит она его не скоро. Да и захочет ли? В поселке ей желают терпения и сил пережить такую страшную потерю.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ГРОЗИТ?

- Подросток может избежать заключения лишь в том случае, если судебные психиатры заключат, что на момент совершения общественно опасного деяния он был невменяем, - рассказал «КП» пермский юрист. - В том же случае, если эксперты сочтут его психически здоровым, то, скорее всего, учитывая особую жестокость убийства, суд назначит максимальную меру наказания – десять лет лишения свободы. Рассматривать дело будет единолично судья краевого суда. Поскольку законные представители мертвы, они будут заменены педагогом. А в остальном процесс ничем не будет отличаться от «взрослого», обычного.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:

- Мотивы преступления могут быть разными, - прокомментировала пермский психолог Людмила Качкаева. - Если человек чего-то боится, причем боится хронически, постоянно, у него нет ощущения, что он находится в безопасности, тогда его поведение может стать агрессивным, он действует по принципу: «Бей первым, Фредди!». То есть защищает себя, напав первым.

Но не исключены и психические заболевания, считает психолог:

- Шизофрения в последние годы очень помолодела. Я помню, в моей практике был случай, когда тоже 16-летний подросток в Перми начал «слышать голоса». Они твердили ему, что он некрасивый и не пользуется успехом у девочек, поэтому нужно их убивать. Подросток ходил по парку, подходил сзади к девушкам, примерялся, как будет резать. Но, к счастью, решимости не хватило, а потом родители заметили неладное и направили его на лечение.

Но главным мотивом, по мнению психолога, могло стать отсутствие любви и внимания в семье.

- Самое страшное, что мы сделали в этой жизни – разрушили институт семьи. Все мы родом из детства. И корни большинства преступлений лежат в детстве, в том, что испытывал ребенок в семье: унижение, равнодушие, вранье - когда говорят одно, а делают другое. Невнимание очень обижает детей. Родители считают: сидит, молчит – и ладно. А там в тишине накапливаются обиды. И неизвестно, где и как они потом скажутся.

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