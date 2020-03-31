Всеобщий режим самоизоляции в Перми 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
В Пермском крае вводится режим обязательной самоизоляции. Глава региона Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ.
Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции введены жесткие требования к жителям Прикамья:
- не покидать места своего проживания и перейти на режим самоизоляции.
на улицах, в общественных местах и общественном транспорте соблюдать дистанцию не менее полутора метров до других людей.
- носить маски и перчатки при нахождении в общественных местах и общественном транспорте.
-выходить из дома разрешается только в магазины за продуктами, в аптеку или в больницу. А также выгула домашних животных и выноса мусора.
-также тем, кому разрешается ходить на работу, необходимо иметь при себе подтверждающие документы от работодателя.
Будет усилено патрулирование улиц. Для сотрудников силовых структур, работников администраций и медиков будут введены специальные пропуска.
Всем жителям рекомендуется ограничить все поездки за пределы населенного пункта проживания, воздержаться от посещения церквей.
- Ограничение касаются всех граждан, за исключением работников организация жизнеобеспечения. Предусмотрено введение пропусков, улицы будут патрулироваться. Сейчас у жителей Прикамья есть сутки, чтобы решить, где они будут находиться в самоизоляции и обеспечить себя необходимыми продуктами и средствами гигиены, - обозначил Дмитрий Махонин.
Все меры вводятся со 2 апреля и до дальнейшего распоряжения.
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ИСТОЧНИК KP.RU