Всеобщий режим самоизоляции в Перми 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

В Пермском крае вводится режим обязательной самоизоляции. Глава региона Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ.

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции введены жесткие требования к жителям Прикамья:

- не покидать места своего проживания и перейти на режим самоизоляции.

на улицах, в общественных местах и общественном транспорте соблюдать дистанцию не менее полутора метров до других людей.

- носить маски и перчатки при нахождении в общественных местах и общественном транспорте.

-выходить из дома разрешается только в магазины за продуктами, в аптеку или в больницу. А также выгула домашних животных и выноса мусора.

-также тем, кому разрешается ходить на работу, необходимо иметь при себе подтверждающие документы от работодателя.

Будет усилено патрулирование улиц. Для сотрудников силовых структур, работников администраций и медиков будут введены специальные пропуска.

Всем жителям рекомендуется ограничить все поездки за пределы населенного пункта проживания, воздержаться от посещения церквей.

- Ограничение касаются всех граждан, за исключением работников организация жизнеобеспечения. Предусмотрено введение пропусков, улицы будут патрулироваться. Сейчас у жителей Прикамья есть сутки, чтобы решить, где они будут находиться в самоизоляции и обеспечить себя необходимыми продуктами и средствами гигиены, - обозначил Дмитрий Махонин.

Все меры вводятся со 2 апреля и до дальнейшего распоряжения.

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