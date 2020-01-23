«Все кивали друг на друга, вместо того, чтобы откачивать воду»: хронология событий при ЧП в мини-отеле Перми

После жуткого ЧП в пермской мини-гостинице на улице Советской Армии, 21, где из-за страшной коммунальной аварии ночью 20 января погибли пять человек, в том числе, маленький ребенок, возникает множество вопросов. Стоградусный кипяток, в котором оказались постояльцы эконом-отеля, не могли откачать несколько часов. И в это время различные коммунальные компании выясняли, кто должен это делать. И еще думали: не стоит ли сначала устранить другую аварию, в другом районе. Мужество спасателей не подвергается сомнению, им самим пришлось спускаться в кипяток с риском для жизни. Был ли шанс у людей спастись? Сможем ли вынести уроки из этой трагедии? Судите сами.

В 1:45 20 января администратор мини-отеля «Карамель» позвонила дежурной ЕДДС. Она сообщила, что гостиницу заливает кипятком. Объяснила, что пыталась вызвать аварийно-ремонтную службу УК «Профи-Дом», но в управляющей компании на ее звонок не отреагировали, а в отеле есть постояльцы, которые могут пострадать. Дежурная передает сообщение по телефонам «02» и «03».

В 1:50 диспетчер созванивается с ремонтниками управляющей компании и говорит о прорыве системы горячего водоснабжения.

В 2.09 дежурная снова звонит в аварийно-ремонтную службу управляющей компании. Там ей говорят, что ремонтники уже на месте и горячую воду они отключили.

В 2.11 сообщение передано в поисково-спасательный отряд. К месту происшествия выезжает группа оперативного реагирования Пермской городской службы спасения.

В 2.28 спасатели прибывают к «Карамели». Из помещений мини-отеля уже вышли самостоятельно 4 человека, в том числе один ребенок, мальчик 3 лет. Пострадавших сажают в кареты скорой помощи, им оказывают первую медицинскую помощь.

Зайти в помещения мини-отеля спасателям не удается – путь им преграждает сплошной пар и кипяток. Криков о помощи из глубины подвального помещения они не слышат. Администратор «Карамели» не может им ответить, есть ли там люди, - она в стрессовом состоянии.

В 2.29 спасатели звонят в диспетчерскую ЕДДС и говорят, что обнаружили место утечки воды - у другого дома по улице Советской Армии. По их мнению, произошел порыв магистрального трубопровода. Они просят сообщить об этом в «Пермскую сетевую компанию». И прислать кого-нибудь откачать воду из подвала, где расположена гостиница, чтобы спасатели смогли попасть внутрь.

В 2.42 дежурная диспетчер ЕДДС дозванивается в «Пермскую сетевую компанию». Она просит прислать бригаду на улицу Советской Армии. Но диспетчер «ПСК» говорит ей «о приоритетной для них откачке воды из тепловой камеры по улице Чайковского». В диспетчерской ООО «Новогор-Прикамье» ей отвечают коротко: «Воду откачивать должны не они, а ООО «ПСК».

В 2.47 дежурная единой диспетчерской службы снова звонит диспетчеру ООО «ПСК». И настаивает на том, чтобы аварийная бригада приехала на улицу Советской Армии, 21, так как в затопленном подвале могут быть люди.

В 2:48 диспетчер ООО «ПСК» отвечает, что сначала аварийная бригада отключит воду в магистрали, а потом поедет непосредственно к дому на улице Советской Армии, 21.

В 3.42 диспетчеру ЕДДС сообщили, что «Пермская сетевая компания» отключила воду в магистрали, и что на месте сейчас находится главный инженер компании.

В 3.53 в ЕДДС передали, что спасатели будут вскрывать дверь запасного выхода с торца здания, а аварийная бригада «ПСК» откачивает воду.

В 4.41 спасатели сообщили, что зайти с запасного входа в мини-отель и провести разведку им не удалось.

В 5.14 спасатели проинформировали: «Воду до сих пор не откачали, попытаемся провести разведку в термокостюмах».

В 5.22 за помощью к бригаде скорой помощи обратились двое спасателей – они получили ожоги, пытаясь отыскать людей в кипятке.

В 7.01 дежурному диспетчеру сообщили, что выживших людей в затопленном кипятке мини-отеля «Карамель» спасателям обнаружить не удалось.

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