2020-01-20T18:41:13+03:00
Происшествия

"Она планировала свадьбу". Подруга рассказала о 21-летней девушке, погибшей в мини-отеле "Карамель" в Перми

Елизавета З. ждала из армии друга[аудио]
Елена КОНОВА
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Лиза ждала мальчика из армии. Фото из соцсетейЛиза ждала мальчика из армии. Фото из соцсетей
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Ночью 20 января пермский мини-отель "Карамель" затопило кипятком, погибли пять человек. Среди них - 21-летняя Елизавета З. Мы поговорили с ее подругой. О трагедии она узнала от мамы девушки.

- Лиза заходила ко мне буквально пару дней назад, говорила, что все подруги давно замужем, и ей хочется крепкой любви и детишек, уже планировала свадьбу, - сказала подруга Елизаветы. - Говорила, что ждет мальчика из армии. Она была самым жизнерадостным человеком, из всех, кого я знаю. Я не знаю, что больше добавить, у меня нет слов...

Также девушка уточнила, что Лиза жила с родителями. Что она делала в хостеле, никто из друзей не знает.

"Погибло пять человек". В пермской гостинице клиенты заживо сварились в кипятке

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Напомним, что ЧП произошло из-за прорыва магистрального трубопровода. Кипяток вырвался в бетонный подземный тоннель, в котором проложена теплотрасса. По нему он устремился под уклон - в сторону пятиэтажки с гостиницей - и хлынул в мини-отель.

- Вода доходила спасателям почти до пояса, - рассказали в Пермской городской службе спасения. – В горячей воде люди не могут передвигаться, они попросту падают из-за болевого шока в кипяток.

Сразу после трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Через несколько часов после ЧП владелец «Карамели» Анатолий Щербаков был вызван на допрос в Следственный комитет. Второй владелец отеля - его сын Сергей - пока не задержан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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