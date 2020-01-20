"Кипяток хлестал за порог гостиницы": пять человек погибли в пермском хостеле, потому что в нем не было запасного выхода

- Я проснулась в три часа ночи от какого-то шума, подумала, что что-то с трубами делают, - рассказывает жительница дома 21 по улице Советской Армии. - Вода как будто бежала громко. Я снова легла спать. Проснулась, света в доме нет. Вышла на улицу, а там полицейские стоят. Позже повела в садик внучку и уже там от родителей узнала, что в хостеле трубу прорвало.

Ночью 20 января в Индустриальном районе перми произошло ЧП. В частной гостинице "Карамель", что на улице Советской Армии, 21, произошла коммунальная авария. В 1.45 по местному времени прорвало трубу горячего водоснабжения, кипяток полился в помещения мини-отеля.

"Погибло пять человек". В пермской гостинице клиенты заживо сварились в кипятке 00:00 00:00

Трубу прорвало в двух местахФото: Елена КОНОВА

Гостиница находилась в подвальном помещении, запасного выхода не было, поэтому шансов выбраться у пострадавших почти не было. Кипяток буквально лился на посетителей гостиницы. На место выехали все оперативные службы города, в помещении обнаружили тела пятерых человек, среди которых был один ребенок.

Сейчас здание огородили с двух сторон. Спасатели перекрыли воду и временно остановили работы.

Гостиница находилась в подвальном помещенииФото: Василий Вахрин

Шесть человек получили ожоги. Троих отправили в больницу.

Очевидцы ЧП сообщают, что воды было так много, что она хлестала через порог гостиницы. Также предположительно, трубу прорвало в двух местах . Водой залило даже соседнюю улицу, а в районе, где случалось ЧП, образовался густой туман.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

На место выезжали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов. Работают экстренные службы, в том числе спасатели Пермской городской службы спасения, дежурит 7 бригад скорой помощи.

Прокуратура уже проводит проверку по факту несчастного случая.

- Будет дана правовая оценка законности действиям всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также законности организации и размещения граждан на данном объекте, - подчеркнули в ведомстве.

После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествияФото: Василий Вахрин

По факту гибели постояльцев отеля возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые допрашивают потерпевших и назначают необходимые судебные экспертизы. После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия.

Жильцы дома, где произошло ЧП сообщают, что проснулись от криков.

- В три часа я услышала какой-то шум, крики с улицы: "Давай, давай, быстрее". Потом раздались сигналы спецмашин. Думала, вдруг соседи так бурно ругаются. А потом выглянула на улицу, а там пар идет.

Также женщина отмечает, что летом отель уже топило

- Наша управляющая компания ужасная. Я столько просила, чтобы сделали ремонт в подъезде. Сейчас вроде пообещали, но... Они относятся к жильцам, мягко скажем, неважно.

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