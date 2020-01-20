Следователи возбудили уголовное дело после гибели пятерых человек в пермской гостинице

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:00:54+03:00

Ожоги получили шесть человек

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В ночь на 20 января в пермской гостинице на улице Советской Армии произошло ЧП. Постояльцев облило кипятком.

Около 3 часов ночи в здании прорвало трубу, и с потолка полился кипяток. Заживо сварились пять человек, еще шестеро получили сильные ожоги.

На месте работают сотрудники следственного комитета. По факту гибели постояльцев хостела возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"

В настоящее время на месте происшествия под руководством руководителя следственного управления работают следователи районного следственного отдела, следователи-криминалисты, которые допрашивают потерпевших, назначают необходимые судебные экспертизы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU