После трагедии в пермской гостинице свою проверку проведет прокуратура
Свою проверку трагедии страшной коммунальной аварии на улице Советской армии, 21 будут проводить и в прокуратуре.
- Установлено, что в мини-гостинице «Карамель» произошла коммунальная авария, повлекшая гибель людей и причинение вреда здоровью гражданам, находившихся в жилых помещениях и самом здании, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка законности действиям всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также организации и размещения граждан на данном объекте.
Напомним, в три часа ночи в хостеле прорвало трубы с горячей водой. Пять человек погибли, обварившись кипятком. Шесть человек получили ожоги. Трое из пострадавших отказались от госпитализации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Погибло пять человек". В Пермской гостинице клиентов заживо сварили в кипятке
Среди них есть один ребенок (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»