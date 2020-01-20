2020-01-20T07:59:14+03:00
Происшествия

После трагедии в пермской гостинице свою проверку проведет прокуратура

Будут устанавливаться, как дом на Советской армии, 21 готовился к зиме, и как в хостеле размещались постояльцы
Алена ОВЧИННИКОВА
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Трагедия произошла в три часа ночи.Трагедия произошла в три часа ночи.Фото: Елена КОНОВА
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Свою проверку трагедии страшной коммунальной аварии на улице Советской армии, 21 будут проводить и в прокуратуре.

- Установлено, что в мини-гостинице «Карамель» произошла коммунальная авария, повлекшая гибель людей и причинение вреда здоровью гражданам, находившихся в жилых помещениях и самом здании, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка законности действиям всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также организации и размещения граждан на данном объекте.

Напомним, в три часа ночи в хостеле прорвало трубы с горячей водой. Пять человек погибли, обварившись кипятком. Шесть человек получили ожоги. Трое из пострадавших отказались от госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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