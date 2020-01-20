«Проснулась от криков». Жильцы пермской многоэтажки, в подвале которой находится гостиница, рассказали о ЧП
- В три часа я услышала какой-то шум, крики с улицы: "Давай, давай, быстрее". Потом раздались сигналы спецмашин. Думала, вдруг соседи так бурно ругаются. А потом выглянула на улицу, а там пар идет.
В подвале многоэтажки находится мини-отель. Этой ночью там прорвало трубу. На постояльцев сверху полился кипяток. Шесть человек смогли выбежать из подвала, пять, к сожалению, погибли.
Также Елена Николаевна припомнила, что прошлым летом у женщины с первого этажа прорвало трубу. Раньше местные говорили нам, что хостел уже топило летом.
- Наша управляющая компания ужасная. Я столько просила, чтобы сделали ремонт в подъезде. Сейчас вроде пообещали, но... Они относятся к жильцам, мягко скажем, неважно.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.
Читайте также:
В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели (Подробнее...)
Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек (Подробнее...)
«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле (Подробнее...)
«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток (подробнее....)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»