«Проснулась от криков». Жильцы пермской многоэтажки, в подвале которой находится гостиница, рассказали о ЧП

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:48:41+03:00

Елена Николаевна припомнила, что прошлым летом у женщины с первого этажа прорвало трубу Фото: Елена КОНОВА

В мини-отеле прорвало трубу и людей обварило в кипятке

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- В три часа я услышала какой-то шум, крики с улицы: "Давай, давай, быстрее". Потом раздались сигналы спецмашин. Думала, вдруг соседи так бурно ругаются. А потом выглянула на улицу, а там пар идет.

В подвале многоэтажки находится мини-отель. Этой ночью там прорвало трубу. На постояльцев сверху полился кипяток. Шесть человек смогли выбежать из подвала, пять, к сожалению, погибли.

Также Елена Николаевна припомнила, что прошлым летом у женщины с первого этажа прорвало трубу. Раньше местные говорили нам, что хостел уже топило летом.

- Наша управляющая компания ужасная. Я столько просила, чтобы сделали ремонт в подъезде. Сейчас вроде пообещали, но... Они относятся к жильцам, мягко скажем, неважно.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU