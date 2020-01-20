В пермской гостинице клиентов обварило кипятком, погибли пять человек

В понедельник, 20 января, в Индустриальном районе Перми произошло ЧП. В частной остинице на улице советской Армии на постояльцев полился кипяток. В министерстве территориальной безопасности сообщили о том, что в гостинице прорвало трубу с горячей водой.

Отель находится в подвале, поэтому кипяток полился прямо на гостей. Погибли пятеро человек. Троих пострадавших отправили в больницу с серьезными ожогами. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб, там работают медики и спасатели. Также на место ЧП выезжал Губернатор Максим Решетников.

Очевидцы сообщают, что трубу прорвало в двух местах. Это произошло в три часа ночи. Прорыв был такой силы, что водой залило несколько улиц, а в районе гостиницы образовался плотный туман.

"Погибло пять человек". В пермской гостинице клиенты заживо сварились в кипятке 00:00 00:00

- Лужа была даже на шоссе Космонавтов, - сообщает очевидец.

Дом, где случилась трагедия, пятиэтажный. Сейчас он огорожен сигнальной лентой с двух сторон. Полиция никого не пускает на территорию дома. Со стороны, находящейся напротив хостела, из подвала также идет сильный пар. Спасатели в специальной одежде пытаются спуститься внутрь, чтобы ликвидировать аварию.

Очевидцы ЧП сообщают, что воды было так много, что она хлестала через порог гостиницы. Также предположительно, трубу прорвало в двух местах. Водой залило даже соседнюю улицу.

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