"Теперь сыну ни бегать, ни прыгать будет нельзя". Ребенок, на которого в Перми напали собаки, проведет Новый год в больнице

- Новый год в больнице будем встречать, а домой - только после праздников, - говорит Светлана, мама 7-летнего Алеши. - Зато уже в начале января обещали выписать.

"Ребенок был весь в крови"

Еще 29 ноября трое детей - Алеша и два его брата - пошли в лог Мотовилихинского района, чтобы там покататься с горки. Неожиданно к ним подбежала стая собак, ребята испугались и взяли палки. Животные стали кусать детей. Братья Алеши смогли убежать, а он - нет.

- Дети прибежали домой и сказали, что Алешу кусают собаки, - рассказывала нам Светлана. - Его дядя прибежал на выручку.

"Содрали волосы с головы". В Перми стая собак напала на 7-летнего мальчика, он в реанимации 00:00 00:00

Дети катались с горок в этом логуФото: Екатерина ГАСПЕР

Также мужчине помогал и один из местных жителей. Он увидел, что на ребенка у лога напали собаки. Мужчины отогнали стаю, завернули мальчика в куртку и унесли в соседний дом, где вызвали "скорую".

- Мальчик был весь в крови, почти без скальпа, - говорили очевидцы. - Терял сознание от боли и шока.

Алеша попал в реанимацию, где провел несколько дней. Сейчас ребенок с мамой до сих пор лежит в больнице.

- Сыну уже сделали две операции по пересадке кожи - на голову и на руку, - говорит Светлана. - А так Алеше делают перевязки через день. Пока врачи наблюдают за его состоянием. Но даже после выписки нужно будет продолжать лечение. А в будущем Алеше придется ограничиться от прыжков, от бега, а летом - от купания, ныряний и загара... Будем с адвокатом решать, что делать с этой ситуацией дальше.

"Ловить надо самых агрессивных собак, а не доверчивых"

Напомним, что еще в октябре пропала 80-летняя пенсионерка. Она пошла в лог, расположенный недалеко от цирка, чтобы навестить могилку пекинеса. Домой она не вернулась. Позже на этом месте нашли всю ее одежду. На некоторых вещах были следы зубов. Также на камеры попал момент, когда женщина спускалась в лог, и недалеко от нее находилась стая собак. Следствие до сих пор идет.

Тот самый лог, где последний раз видели пенсионерку.Фото: Василий Вахрин

После исчезновения пенсионерки в отношении руководителя службы отлова было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Из-за случаев с нападением собак в городе началась настоящая паника. Одни пермяки просили "убрать" всех бездомных псов, а другие - встали на их защиту, уверяя, что служба отлова забирает только доверчивых собак. Агрессивных и диких поймать сложнее.

- Нужно отлавливать не просто бездомных собак, а именно самых агрессивных, а для этого - наблюдать за стаями, - считает заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев, который курировал мониторинг бродячих животных в городе по заказу администрации Перми. - Если отлов будет «для количества», то попадаться в первую очередь будут самые доверчивые и безобидные псы.

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