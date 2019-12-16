«Одну пересадку кожи сделали, ждем вторую». Что говорит мама ребенка из Перми, на которого набросилась стая собак

- Дядя Миша, там Алешу собаки кусают, - закричали дети, вбежав в дом.

«Отбивались палками»

Еще 29 ноября в частном секторе Мотовилихи стая собак напала на троих детей, которые катались с горки. Серьезнее всего пострадал 7-летний первоклассник Алеша М. (имя изменено - прим.ред.), младший ребенок в многодетной семье. Он попал в реанимацию, где провел несколько дней. Сейчас ребенок с мамой до сих пор лежит в больнице. Он мечтает о том, чтобы быстрее вернуться в школу, к друзьям.

- Мы живем в районе остановки Язовая, но в тот день Алеша был в гостях у тети на Висиме, в частном секторе, - рассказывает Светлана М., его мама. - Алеша со своими братьями пошли кататься на горке, хотя изначально они планировали пойти в парк. Во время катания на горке к ним подбежала стая собак. Дети испугались и взяли в руки палки, начали отбиваться. Потом мальчики побежали домой. А Алеша остался там - у него были скользкие сапоги, он не мог забраться по горке и тоже убежать. Испуганные мальчики прибежали домой и сказали, что на Алешу напали собаки. То есть все время, пока дети бежали, все это происходило…

Дети катались с горок в этом логуФото: Екатерина ГАСПЕР

В это время местный житель Александр вернулся домой, и бывшая жена сказала ему: «Вылетай с лопатой, на улице грызут ребенка». Добежав до лога, он встретился с дядей Алеши, который тоже бежал на помощь ребенку. Внизу они увидели мальчика - Алеша хрипел, был весь в крови и терял сознание.

- Дядя завернул его в свою курточку и отнес в ближайший дом, откуда вызвали «скорую», - продолжает Светлана. - Позже приехала и полиция.

«Две операции по пересадке кожи»

"Содрали волосы с головы". В Перми стая собак напала на 7-летнего мальчика, он в реанимации 00:00 00:00

Алеша был в реанимации, но сейчас ему намного лучше. Недавно мальчику сделали операцию по пересадке кожи на голову. По всему телу у ребенка рваные раны.

- В четверг будет новая операция - пересадят кожу уже на левую руку, - говорит Светлана. - Вот скоро врач придем, узнаем, какой крем купить, чтобы шрамики на лице быстрее заживали.

- Вам нужна финансовая помощь? – спросили мы.

- Нет, администрация перечислила нам деньги на лечение. Мы ни в чем не нуждаемся.

- Будете подавать в суд?

- Пока не знаю. Но проблема с бродячими собаками очень серьезная в городе. Я работаю на Мотовилихинском заводе, и у нас рядом тоже обитают стаи, некоторые даже нападали на сотрудников.

Алеша скучает по друзьям. Фото предоставлено семьей мальчика

«Надо ловить агрессивных псов, а не доверчивых»

Напомним, что ситуация в городе обострилась после того, как в октябре пропала 80-летняя пенсионерка. Она пошла навестить могилку пекинеса и исчезла. Позже на этом месте нашли всю ее одежду. На некоторых вещах были следы зубов. Следствие еще идет, но сын пенсионерки уверен, что она стала жертвой бродячих собак. Тогда же в отношении руководителя службы отлова было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Расследование еще продолжается.

А после нападения на детей в городе усилили работу по отлову. Как пояснил и. о. директора службы Лев Третьяков, в первую очередь будут прореживать самые большие стаи, чтобы они состояли из 3-4 собак.

- Но нужно отлавливать не просто бездомных собак, а именно самых агрессивных, а для этого - наблюдать за стаями, - считает заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев, который курировал мониторинг бродячих животных в городе по заказу администрации Перми. - Если отлов будет «для количества», то попадаться в первую очередь будут самые доверчивые и безобидные псы.

Но из-за нападений в городе началась настоящая паника. В соцсетях пермяки призывают друг друга "зачистить город от собак" самыми негуманными способами. Зоозащитники же уверены, что из-за этой паники многих собак с отлова просто убивают, а догхантеры рассыпают по улицам отраву, в результате чего погибают и бродячие, и домашние животные. В субботу волонтеры приютов даже вышли на пикет в защиту животных.

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