Бродячие собаки за неделю покусали двух пермячек

- Зимой бродячим собакам нужно больше еды, а значит, между ними повышается конкуренция, псы становятся более агрессивными, - говорят биологи.

Городские власти обещали усилить меры по отлову безнадзорных животных, но список пострадавших от укусов собак растет. Напомним, еще в начале октября в Мотовилихе пропала 80-летняя пенсионерка. У следователей есть основания предполагать, что пожилая женщина стала жертвой одичавших псов в логу на улице Фрезеровщиков. Были найдены фрагменты одежды и человеческих останков. Возбуждено уголовное дело, проводится экспертиза.

В конце ноября - еще жуткий случай. В микрорайоне Висим стая бродячих псов напала на троих детей. Семилетний мальчик до сих пор в тяжелом состоянии находится в больнице.

Окружили и напали

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После этого случая глава Перми уволил начальника службы по отлову бродячих животных Игоря Сафронова и распорядился увеличить количество ловцов. Собак, напавших на детей, поймали, но список пермяков, пострадавших от укусов животных, продолжает расти.

За эту неделю - еще два нападения бездомных животных на людей. Во вторник, 10 декабря, стая из пяти собак напала на 34-летнюю пермячку. Женщина шла мимо дома №3 на улице Гайдара (это в Мотовилихе), когда один из псов вцепилась ей в ногу. Женщина смогла вызвать «скорую помощь». С открытой травмой бедра ее отправили в травмпункт.

На следующий день собаки напали на 36-летнюю прохожую в Дзержинском районе. Женщина проходила рядом с домом №131 на улице Заречной (это рядом с детским садом), когда ее окружили три собаки. Одна из них укусила пермячку, пострадавшая сама доехала до травмпункта, где ей оказали помощь.

А сколько случаев, которые не попали в официальную статистику? После публикаций читатели «Комсомолки» буквально завалили нас адресами, где обитают агрессивные стаи собак. Мы пытались составить карту опасных мест, но получилась практически вся география города: микрорайоны Мотовилихи, Закамска, Орджоникидзевский район, кварталы возле Центрального рынка, улицы Чернышевского, Островского, Пушкина,

Куйбышева…

Отлавливать нужно агрессивных псов, а не доверчивых

- Сразу после ЧП на улице Гайдара туда приехали ловцы, - рассказали в службе по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. - Предположительно, на женщину набросились собаки, которых подкармливают сотрудники местной автостоянки. В городе усилена работа по отлову - с конца ноября отловлено больше 140 собак, идет набор дополнительных ловцов. Сейчас мы формируем план работы на следующий год. Семь бригад ловцов будут работать во всех районах города. Все они должны будут незамедлительно реагировать на сигнал в своем районе. Кроме того, усилены меры по привлечению к административной ответственности владельцев животных, которые допускают свободный выгул своих питомцев.

Как пояснил и. о. директора службы Лев Третьяков, в первую очередь будут прореживать самые большие стаи. В них должно остаться не больше 3 - 4 собак.

Но только ли в количестве дело?

- Нужно отлавливать не просто бездомных собак, а именно самых агрессивных, а для этого - наблюдать за стаями, - считает заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев, который курировал мониторинг бродячих животных в городе по заказу администрации Перми. - Если отлов будет «для количества», то попадаться в первую очередь будут самые доверчивые и безобидные псы.

По данным пермских ученых, сейчас в Перми обитает около 4 тысяч 300 бродячих псов. В идеале их численность нужно уменьшить хотя бы до 2 тысяч 200.

- Но должны остаться лишь собаки-одиночки, которые не бегают по всему городу, а живут где-нибудь во дворах, - отмечает Дмитрий Андреев.

КСТАТИ

Самая высокая концентрация бездомных собак зарегистрирована в Закамске, в микрорайонах Нижняя Курья, Владимирский, Висим и Гайва. Наименьшая - в микрорайоне Крохалева, в районе ПГНИУ и в части кварталов в микрорайоне Парковый.

Самая многочисленная стая из 19 особей обитает в Закамске на теплотрассе, которая проходит на улице Магистральной.

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