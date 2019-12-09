«Сначала он стрелял в свое отражение в зеркале». В квартире пермского стрелка, который убил прохожую, нашли целый арсенал оружия

- Я смутно помню, что происходило в то утро, - заявил на суде 51-летний Дмитрий Коростелев, когда ему избирали меру пресечения. - И очень удивился, когда пришел в себя в больнице.

ЧП, напомним, случилось в микрорайоне Гайва (это Орджоникидзевский район Перми) рано утром 4 декабря. Местный житель по прозвищу Дима-индеец вышел на улицу и начал стрелять по прохожим из самозарядного охотничьего ружья. Он несколько раз выстрелил в водителя, который вышел прогреть машину, обстрелял проезжающее мимо такси. Погнался за 50-летней Еленой Хилько и смертельно ранил ее. Когда его задерживали, попал из дробовика в сотрудника Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/748028" frameborder="0"></iframe> Пермяк, расстрелявший на улице из ружья прохожую и росгвардейца, сказал, что ничего не помнит. Видео: Андрей МАТЛИН.

Коллекция ножей, пистолет и банки с порохом

Во время обыска в хорошо обставленной квартире Дмитрия криминалисты нашли целый арсенал оружия - открытый сейф для хранения ружья, целую коллекцию из дюжины охотничьих ножей, банки с порохом, 27 патронов с дробью, а также бесствольный пистолет «Оса».

Изъятое при задержании ружье, из которого преступник палил по людям, оказалось весьма дорогим. Самозарядку фирмы «Бинелли» охотники еще называют «итальянским Калашниковым», оно способно выпустить несколько зарядов за секунду. При выстреле силой отдачи это оружие перезаряжается, выбрасывает пустую гильзу и вновь готово к стрельбе. Стоят такие ружья от 70 до 200 тысяч рублей.

Стрельба в Перми: мужчина застрелил прохожую и ранил двух полицейских 00:00 00:00

На какие деньги Дмитрий приобрел все это вооружение? Он освободился из колонии в 2016 году, где отбывал срок из-за проблем с наркотиками.

- Вроде бы взялся за ум, - рассказала «КП» его мать. - Зарегистрировал частное предприятие, продавал какие-то шланги для капельного полива на огородах.

Но в ноябре этого года фирму Дмитрий закрыл. Как сообщают следователи, и ружье, и пистолет «Оса» оказались официально зарегистрированы на его 28-летнюю дочь, которая владеет свадебным салоном в Перми. Оформить оружие на Дмитрия, человека судимого и отсидевшего, было по закону нельзя.

- Будет проведена экспертиза ружья и пистолета, в том числе и на причастность к другим преступлениям, - пояснили в Следственном комитете.

Незаконная передача огнестрельного оружия является уголовно наказуемым преступлением, максимальный срок за него - четыре года. Но уголовное дело пока не возбудили - проводится проверка.

При задержании Дмитрию прострелили ногу и поцарапали лоб.Фото: Василий Вахрин

«С детства питал слабость к оружию»

Для чего бывшему бизнесмену столь солидный арсенал? Все изъятые предметы используются охотниками. Даже пистолет «Оса» они применяют как сигнальное средство - из него можно выпускать светящиеся ракеты, которые видны издалека.

- После того как Дмитрий вышел на свободу, он увлекся охотой, - объясняла нам его мать. - Он и в детстве имел слабость к оружию, занимался спортивной стрельбой. Он вообще раньше был спортивным парнем - академическая гребля, бокс, лыжи. Его даже взяли служить в войска МВД под Красноярском.

- Возможно, он действительно охотился, - говорит местный таксист Алик. - Зимой часто заказывал такси, ездил на зимнюю рыбалку. А летом я видел, как он отправлялся в лес на велосипеде.

В зал суда Дмитрий вошел, прихрамывая.Фото: Василий Вахрин

Стрелял в свое отражение в зеркале

Источник в правоохранительных органах уверял нас: якобы Дмитрий перед тем, как отправиться на улицу с ружьем, играл в компьютерную игру и принимал наркотики. Мол, перепутал виртуальные стрелялки с реальностью.

Первые два выстрела пермский стрелок произвел в своей пустой квартире - в собственное отражение в зеркале. И только потом оправился на улицу.

На допросе Коростелев утверждал, что в момент ЧП он был не в себе и ничего не помнит. Подавленным на заседании суда он не выглядел, только все время морщился от боли и потирал ногу, которую ему прострелил сотрудник Росгвардии во время задержания.

Однако очевидцы утверждают, что убийца вел себя очень хладнокровно.

- Когда я услышал выстрелы, выглянул в окно и увидел, что возле крытого рынка мечется женщина, а какой-то человек со спокойным равнодушием в нее стреляет, - рассказывает местный житель Артем. - Я выскочил из дома и бросился к ней на выручку, но в этот момент стрелка уже скрутили сотрудники Росгвардии. Взгляд у него действительно был, как у обкуренного, но он связно отвечал на вопросы гвардейцев. Он врал уверенным голосом: назвал другое имя, не свой адрес. Диму Индейца, как его прозвали за темный цвет волос и смуглую кожу, многие в микрорайоне знают. Я сказал ребятам, что он их обманывает, и показал дом, где он живет.

Дмитрий не согласился с тем, что действовал из хулиганских побуждений.Фото: Василий Вахрин

«Я никого из них не знал»

Сейчас следователи рассматривают несколько версий случившегося. В соцсетях обсуждают, что взять в руки оружие Дмитрия заставила ревность. Но официально этот мотив не подтверждается. В зале суда стрелок заявил, что никого из тех, в кого он стрелял, не знал.

С первой женой Коростелев был знаком с детства, расписались сразу после армии. После службы мужчина устроился машинистом котлотурбинного цеха на ТЭЦ-13. В 1991 году родилась дочь, но потом брак распался. По словам матери, лет десять он жил с другой женщиной, которая работала юристом. Но и эти отношения два года назад закончились.

- В последнее время к нему ходили разные женщины, ничего про них сказать не можем, - говорят его соседи. - Гулянок они не устраивали, разве что музыку громко включали. А так он приветливый, Дима, при встрече все шоколадки предлагал.

Судья приняла решение об аресте Дмитрия на время следствия.Фото: Василий Вахрин

В крови нашли наркотики

Родные уверяют, что в последнюю неделю Дмитрий был все время пьяным, а потом решил «завязать» и будто бы мучился от этого.

- За день до рокового утра он пришел ко мне вечером, принес пельмени, мясо, копченую рыбу, - рассказывает его мать. - Он был с сильного похмелья, и ему было тяжело. В ту самую ночь он несколько раз звонил мне и своей дочери, которая у нас ночевала, и голос у него был бессвязный.

Однако соседи уверяют, что пьяным Дмитрия никогда не видели.

- Обкуренным - да, частенько, - говорят они. - Но пить он не пил.

- Я не был в состоянии наркотического опьянения в то утро, - заверил Дмитрий в зале суда.

Но экспертиза его слова опровергла.

- Пьяным он не был, - говорят следователи. - Но эксперты обнаружили в крови производные марихуаны и амфетамина.

Дмитрий не согласился не только с выводами экспертизы, но и с квалификацией преступления.

- Мне самому ничего не понятно, мне надо посоветоваться с адвокатом, - заявил в зале суда стрелок. - Но то, что я что-то совершил из хулиганских побуждений, - с этим я не согласен.

Максимальное наказание за убийство из хулиганских побуждений и покушение на сотрудника Росгвардии, в которых обвиняют Дмитрия, - пожизненный срок.

- Следствие рассматривает разные версии, расследование только началось, - сообщили в Следственном комитете.

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