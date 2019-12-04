"Это было как в дешевом боевике". Таксиста, который пострадал при стрельбе в Перми, спасло чудо
В Перми рано утром 4 декабря в микрорайоне Гайва произошло ЧП. 50-летний местный житель в состоянии наркотического опьянения устроил стрельбу, застрелил женщину и ранил двух мужчин.
Одному из пострадавших чудом удалось спастись. 40-летнего Евгения злоумышленник преследовал его и несколько раз выстрелил дробью. Отец двоих детей собирался на работу и решил выехать пораньше.
Стрельба в Перми: мужчина застрелил прохожую и ранил двух полицейских
- Я вышел пораньше, чтобы прогреть машину. Начал чистить ее от снега и вижу, на меня мужик идет, а в руках ружье. Я быстро прыгнул в машину и хотел уехать. Резко нажал на газ и застрял, а он начал по машине стрелять, - вспоминает пострадавший, - Я выпрыгнул и побежал вдоль дома, а он наперерез. Я поднялся к Гайвинскому рынку, на площадь, а он вышел из-за угла дома и выстрелил в меня раза три.
Многодетный таксист рассказал о ЧП в Перми, где мужчина стрелял по прохожим
Стрелок попал мужчине в руку, в спину и в голову. Пермяк побежал искать помощи. Все это происходило на глазах у жены Евгения. Женщина стояла на балконе и пыталась предупредить мужа об опасности.
- Кровь из раны на голове заливала лицо и рот. Было очень сложно дышать. Я бежал и задыхался. Добежал до аптеки, попросил вызвать «скорую» и полицию. Пока бежал, увидел на проезжей части женщину подстреленную, рядом с ней гильзы лежали.
Когда мужчина пошел обратно, мимо проезжала бригада «скорой». Врачи остановились и стали осматривать погибшую.
50-летняя женщина погибла до прибытия "скорой. Фото: "Гайва Live"
- Пока они с женщиной разбирались, я решил сам добраться до больницы. Пока возвращался к машине, услышал еще перестрелку. Подошел поближе, увидел, что приехали росгвардейцы и его уже завалили, он на снегу лежит.
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Сейчас таксист находится в отделении травматологии пермской больницы №6. Ему сделали операции и достали 10 дробинок. Не все. Часть достать так и не смогли. Но несмотря на это, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Днем 4 декабря в больницу к пострадавшим приезжал Губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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