2019-12-04T09:51:56+03:00
Происшествия

«Было 8 выстрелов». Пермяк палил без разбора в прохожих, погиб один человек

Известно, что есть еще пострадавшие[аудио]
Елена КОНОВАЛилия Абибулаева
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Фото с места ЧП из группы "Гайва live"Фото с места ЧП из группы "Гайва live"
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- Проснулся утром от звуков стрельбы и криков: «Стой! Стрелять буду!», - сообщает житель Гайвы.

Рано утром в Орджоникидзевском районе неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщили жители микрорайона Гайва в социальных сетях. Они пишут, что местность была оцеплена в районе остановки «Рынок», а также есть информация о стрельбе в районе улицы Барнаульской. Фото с места ЧП появилось в группе «Гайва Live».

Стрельба в Перми: мужчина застрелил прохожую и ранил двух полицейских

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По словам очевидцев, пермяк прострелил и машину полицейских. Фото из группы "Гайва live"

По словам очевидцев, пермяк прострелил и машину полицейских. Фото из группы "Гайва live"

По словам очевидцев, неизвестный мужчина выстрелил в женщину, которая проходила мимо.

- Все началось на перекрестке Писарева и Вильямса, мужчина из ружья стрелял и попал в женщину, двое парней успели отбежать. Далее направился в сторону торгового центра "Кита", - сообщает очевидица ЧП. - Вызвала всех кого могла. Слышала выстрелов 8 точно еще.

Источник в правоохранительных органах сообщил "КП"-Пермь", что злоумышленник задержан. Предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения. Также собеседник подтвердил гибель женщины.

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим.

- Пермяк ранил сотрудника Росгвардии, его отвезли в больницу с огнестрельным ранением, - добавил наш источник.

В пресс-службе "Скорой помощи" сообщили, что смерть 50-летней женщины наступила до прибытия бригады медиков. Также, по словам "скорой" пострадали два сотрудника Росгвардии.

- Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа", - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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