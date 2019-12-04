"Он думал, что находится в видеоигре". Источник в полиции рассказал о мужчине, который стрелял по прохожим в Перми

Под утро 4 декабря пермяк Дмитрий П. взял ружье и пошел стрелять по прохожим на улице. В результате ЧП погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, в ту ночь мужчина принял наркотики.

- Предположительно, он думал, что находится в видеоигре, взял ружье и вышел на улицу, - сообщил собеседник. - Мужчина начал стрелять по окнам. Полицию никто не вызвал в тот момент. Затем пошел в сторону рынка, увидел женщину и несколько раз в нее выстрелил. Один из выстрелов был смертельным. После этого мужчина выстрелил в подъехавшую машину Росгвардии и ранил одного из сотрудников.

По словам собеседника, сотрудники сделали предупредительные выстрелы, но он продолжал отстреливаться. Тогда пришлось ранить мужчину в ногу.

- Сейчас он в больнице под конвоем, - добавил источник.

Также мы пообщались со знакомыми стрелка. Они рассказали, что Дмитрия П. на районе называют за внешность Димой Индейцем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/747680" frameborder="0"></iframe> В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим.

- Раньше он жил с женой и дочкой, - вспоминает соседка мужчины Ольга Алексеевна. - Потом они развелись, а Дмитрия посадили в тюрьму. Не знаю точно, за что. Несколько лет назад его выпустили по УДО. К нему часто приходили в гости, но беспокойств соседям они никаких не причиняли. Хотя все знали, что Дмитрий иногда употребляет наркотики.

В данный момент всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

После ЧП возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа". Расследование продолжается.

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