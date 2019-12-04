"Погибла женщина, еще двое ранены". Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП на Гайве. Напомним, пермяк под утро вышел на улицу с ружьем и начал стрелять по прохожим. В результате ЧП погибла женщина, ранен сотрудник Росгвардии.

В следственном комитете сообщили, что пермяк, открывший стрельбу, ранее уже был судим. Утром 50-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, взял ружье и открыл стрельбу в своей же квартире.

- После этого он вышел на улицу и стал беспорядочно стрелять, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В результате он убил прохожую, а также ранил мужчину.

Стрельба в Перми: мужчина застрелил прохожую и ранил двух полицейских 00:00 00:00

Фото с места убийства прохожей. Фото из группы "Гайва Live"

Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим 00:00 00:00

На место ЧП быстро прибыла группа задержания Росгвардии. Пермяк ранил и одного из сотрудников ведомства, прострелив служебный автомобиль.

- Мужчину с ружьем задержали, - сообщили в следственном комитете. - Добавим, что оно оказалось у пермяка незаконно. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа".

В настоящее время все раненые в результате стрельбы находятся в больнице. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства ЧП.

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