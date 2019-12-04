"Он целился прямо в меня". Многодетный таксист рассказал о ЧП в Перми, где мужчина стрелял по прохожим

- Я краем глаза увидел, что он целится в меня, и пригнулся, - рассказывает 35-летний житель Перми Артем Р.

Утром 4 декабря 50-летний мужчина устроил стрельбу по прохожим в микрорайоне Гайва. Одна женщина погибла, ранен сотрудник Росгвардии - пострадал при задержании. А многодетный отец Артем Р. чудом избежал гибели.

- Муж работает таксистом, - рассказывает его жена Яна. - Утром он отвез клиентов и поехал домой. На перекрестке улиц Вильямса и Писарева он остановился на светофоре.

- И тут я вижу мужчину в коричневой куртке, который тоже стоял у перекрестка, - вспоминает Артем. - В руках у него было огромное ружье. Я краем глаза увидел, что он в меня целится, быстро пригнулся и нажал на газ, несмотря на красный сигнал светофора. В это же время услышал выстрел - мужчина попал прямо в лобовое стекло.

Стрельба в Перми: мужчина застрелил прохожую и ранил двух полицейских 00:00 00:00

Артем отъехал подальше и сразу стал вызывать полицию. Он слышал какие-то крики и выстрелы. Через какое-то время мужчина решил вернуться назад.

- Там уже лежала убитая женщина, - говорит Артем. - Я только сейчас начинаю отходить от случившегося.

Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим 00:00 00:00

Фото с места, где убили женщину. Фото из группы "Гайва Live"

Пострадавший в результате стрельбы сотрудник Росгвардии находится в больнице № 6 с ранением ноги и лица. Еще один пострадавший прохожий доехал до больницы самостоятельно.

В настоящее время стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа". По предварительным данным, ружье у пермяка находилось незаконно, а в момент ЧП он был в состоянии опьянения. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/747680" frameborder="0"></iframe> В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Было 8 выстрелов». Пермяк палил без разбора в прохожих, погиб один человек. Известно, что есть еще пострадавшие (подробнее)

"Погибла женщина, еще двое ранены". Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим. Возбуждено уголовное дело (подробнее)