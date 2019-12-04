2019-12-04T09:57:03+03:00
Происшествия

"Он целился прямо в меня". Многодетный таксист рассказал о ЧП в Перми, где мужчина стрелял по прохожим

35-летний Артем Р. успел пригнуться, и пуля пробила только лобовое стекло[аудио]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вот так сейчас выглядит автомобиль Артема Р. Фото предоставлено им жеВот так сейчас выглядит автомобиль Артема Р. Фото предоставлено им же
Изменить размер текста:

- Я краем глаза увидел, что он целится в меня, и пригнулся, - рассказывает 35-летний житель Перми Артем Р.

Утром 4 декабря 50-летний мужчина устроил стрельбу по прохожим в микрорайоне Гайва. Одна женщина погибла, ранен сотрудник Росгвардии - пострадал при задержании. А многодетный отец Артем Р. чудом избежал гибели.

- Муж работает таксистом, - рассказывает его жена Яна. - Утром он отвез клиентов и поехал домой. На перекрестке улиц Вильямса и Писарева он остановился на светофоре.

- И тут я вижу мужчину в коричневой куртке, который тоже стоял у перекрестка, - вспоминает Артем. - В руках у него было огромное ружье. Я краем глаза увидел, что он в меня целится, быстро пригнулся и нажал на газ, несмотря на красный сигнал светофора. В это же время услышал выстрел - мужчина попал прямо в лобовое стекло.

Стрельба в Перми: мужчина застрелил прохожую и ранил двух полицейских

00:00
00:00

Артем отъехал подальше и сразу стал вызывать полицию. Он слышал какие-то крики и выстрелы. Через какое-то время мужчина решил вернуться назад.

- Там уже лежала убитая женщина, - говорит Артем. - Я только сейчас начинаю отходить от случившегося.

Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим

00:00
00:00
Фото с места, где убили женщину. Фото из группы "Гайва Live"

Фото с места, где убили женщину. Фото из группы "Гайва Live"

Пострадавший в результате стрельбы сотрудник Росгвардии находится в больнице № 6 с ранением ноги и лица. Еще один пострадавший прохожий доехал до больницы самостоятельно.

В настоящее время стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа". По предварительным данным, ружье у пермяка находилось незаконно, а в момент ЧП он был в состоянии опьянения. Расследование продолжается.

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Было 8 выстрелов». Пермяк палил без разбора в прохожих, погиб один человек. Известно, что есть еще пострадавшие (подробнее)

"Погибла женщина, еще двое ранены". Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим. Возбуждено уголовное дело (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Перми: мужчина устроил стрельбу по прохожим»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Его выпустили по УДО". Что известно о Диме Индейце, который устроил стрельбу по прохожим в Перми
Появились фото с места стрельбы в Перми, где погибла женщина
Власти Прикамья помогут пострадавшим в ЧП в Перми, где неизвестный устроил стрельбу
В Перми на площади Дружбы изменится движение
В Росгвардии рассказали подробности задержания мужчины, который устроил стрельбу в Перми
Следователи возбудили уголовное дело после ЧП на Перми, где неизвестный открыл огонь по прохожим
В «скорой» рассказали подробности ЧП на Гайве, где пермяк открыл стрельбу по прохожим
На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП
"Палил по прохожим без разбора". Пермяк устроил стрельбу на улице. Погибла одна женщина
Соцсети: неизвестный устроил стрельбу на улицах Перми
В Перми скончался известный поэт и драматург Владимир Виниченко
Жительницу Перми осудили за сообщение о том, что в многоэтажке заложена бомба
«Азот-ТВ» - серебряный призер международного конкурса
В МЧС предупредили об угрозе обрыва электропроводов и дорожных авариях в Прикамье
В Пермском крае открыли движение по новому обходу поселка Куеда
В Перми легковушка сбила 15-летнюю девочку
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел день открытых дверей для семей заводчан
В Перми начали строить новый корпус авиационного техникума
В Перми только за ноябрь бездомные собаки покусали 27 человек
В Прикамье двух парней осудили за распространение наркотиков
"Вернитесь домой, пожалуйста!". В Перми ищут пропавших при странных обстоятельствах мать и ее 5-летнего сына
В Перми продолжается благоустройство частного сектора
В ботаническом саду пермского университета зацвели бананы и кувшинки
«Азот» признан лучшим на городском конкурсе «Экоимидж-2019»