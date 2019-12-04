2019-12-04T13:01:24+03:00
Происшествия

"Вокруг меня какая-то ерунда ходит". Бизнесмен, устроивший стрельбу в Перми, звонил перед этим матери

50-летний Дмитрий П. говорил бессвязно и испытывал страх[аудио]
Андрей МАТЛИН
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Фото Дмитрия П. и фото с места, где он убил женщину. Снимки из группы "Гайва Live"Фото Дмитрия П. и фото с места, где он убил женщину. Снимки из группы "Гайва Live"
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- Он мне позвонил примерно в 4 утра, - рассказывает мама 50-летнего бизнесмена Дмитрия П. - Говорил, что вокруг него ходит какая-то ерунда. Я объяснила, что это происходит в его голове.

Утром 4 декабря мужчина взял оружие, вышел на улицу, убил прохожую, чуть не застрелил многодетного водителя и ранил сотрудника Росгвардии. Фото с места ЧП появилось в группе Гайва Live. Как позже сообщил нам источник в полиции, он был под наркотиками и считал, что находится в видеоигре.

Пуля пробила служебный автомобиль. Фото из группы "Гайва Live"

Пуля пробила служебный автомобиль. Фото из группы "Гайва Live"

Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим

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- Сын служил в армии, после этого вернулся в Пермь и устроился на работу на завод, - говорит его мама. - У него была жена, в браке родилась дочь. Потом они с женой развелись. Дочке сейчас 28 лет. Несколько лет назад у Димы были проблемы с наркотиками, его посадили. Три года назад он освободился. Помогал мне, покупал продукты и всячески заботился. Также Дима стал индивидуальным предпринимателем - торговал шлангами для полива огородов. А года полтора сын купил охотничье ружье, но оформил его на дочь из-за судимости. Раньше он увлекался охотой, но сейчас уже перестал ездить в лес. А не так давно Дима опустился, бороду отрастил, пил.

Также в ночь стрельбы он звонил дочке, но тоже говорил бессвязно. Она ничего толком не поняла.

В результате ЧП погибла 50-летняя Елена Х. У нее остался единственный и любимый сын. Также при стрельбе пострадали два человека, они находятся в больнице. Один из них - сотрудник Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело. Расследование преступления продолжаются, выясняются все обстоятельства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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