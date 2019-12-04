2019-12-04T12:29:28+03:00
Происшествия

"Она очень любила единственного сына". Родные погибшей при стрельбе в Перми женщины рассказали о ней

Подозреваемого в преступлении уже задержали[аудио]
Елена КОНОВА
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Фото погибшей Елены Х. из соцсетейФото погибшей Елены Х. из соцсетей
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- Мне только что сообщили, что это она погибла, - плачет тетя погибшей при стрельбе в Перми Елены Х.

Утром 4 декабря 50-летний житель Гайвы Дмитрий П. взял ружье, пошел на улицу и стал стрелять во все, что видит.

- Мой сын не спал, он проснулся от выстрелов, побежал к балкону и увидел, как по улице бежит женщина, а за ней - мужчина с ружьем, - говорит отец 27-летнего жителя микрорайона Гайва. - Он несколько раз выстрелил. Мой сын сгоряча выскочил на улицу, но женщина уже погибла.

Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим

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Ей оказалась 50-летняя Елена Х. Женщина уже давно переехала из Казахстана вместе с сыном.

- Она его очень любила, - говорит ее тетя. - Он очень порядочный, получил два высших образования. Лена хорошо его воспитала. А мужа у нее не было. С кем она жила в последнее время - не знаю. Но вряд ли она с таким придурочным связалась бы, тем более с бывшим зэком. Сейчас в Пермь выехал сын Елены. Он направляется в следственный комитет.

Также при стрельбе пострадали два человека, они находятся в больнице. Один из них - сотрудник Росгвардии.

Стрелявший Дмитрий П. задержан. Возбуждено уголовное дело.

- Он был в состоянии наркотического опьянения, - рассказал нам источник в полиции. - Думал, что находится в видеоигре.

Знакомые мужчины добавили, что он несколько лет назад вышел из тюрьмы по УДО. Последнее время к нему часто приходили в гости разные компании.

Расследование преступления продолжаются, выясняются все обстоятельства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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