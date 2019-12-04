Вопросы экспертам: как у пермского наркомана-убийцы оказалось ружье?

Сегодня утром 50-летний житель Гайвы про прозвищу Дима Индеец устроил смертельную охоту на людей. Сначала он открыл пальбу в своей квартире. Разнес вдребезги стеклянную дверь, раскрошил зеркало на стене в своей хорошо обставленной квартире в пятиэтажке на улице Вильямса.

После выбежал на улицу и устроил в центре микрорайона Гайва настоящее кровавое сафари. Только вместо зверей под прицел его ружья попадали люди, которых он повстречал на улице. Он стрелял в 50-летнюю женщину, которая металась, пытаясь скрыться от охотника на людей. Он перезаряжал ружье и снова палил, пока не добил ее. Потом стал охотиться на жителя микрорайона, который вышел почистить машину. Гонялся за ним и попал три раза. Затем обстрелял картечью проезжающее такси. Его пытались остановить сотрудники Росгвардии, которые проезжали мимо. Подстрелил одного из них. И только потом получил сам пулю в ногу, и Диму Индейца удалось повязать.

Следственный комитет опубликовал видео места стрельбы Перми.

Помимо всего прочего теперь следователей интересует – как в его руках оказалось ружье?

Стрельба в Перми: мужчина застрелил прохожую и ранил двух полицейских 00:00 00:00

- Мы проведем по этому поводу необходимые следственные действия, в том числе и в отношении дочери задержанного, и определим степень ответственности, - говорит начальник следственного отдела Орджоникидзевского района СКР по Пермскому краю Алексей Тимохов.

В самом деле, три года назад Дмитрий П. освободился по УДО из мест не столь отдаленных, он сидел «за наркотики». Он просто не мог законно приобрести огнестрельное оружие.

По словам матери Дмитрия, ружье было оформлено на его 28-летнюю дочь. Выйдя из колонии, ее сын занялся бизнесом, стал распространять шланги для капельного полива на огороде. Судя по всему, дела шли неплохо. И на досуге он якобы увлекся охотой.

- Человек он был приветливый, все шоколадки мне предлагал, - говорит его соседка Ольга Алексеевна. - А тут вдруг такое. Я в четвертом часу проснулась от страшного грохота, кошка от испуга в угол забилась. Через некоторое время – еще один выстрел. А потом началась пальба на улице. Выстрелы следовали без остановки один за другим.

Каким образом в квартире Дмитрия оказалось оружие с большим количеством патронов? Это предстоит выяснить следователям. Если они докажут, что владелец незаконно передал ружье другому лицу, то ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Как объясняют охотоведы, сейчас стать «охотником» стало намного проще, чем раньше.

Чтобы получить такой статус, надо лишь подать заявление в минприроды да принести две фотографии. Ну и еще написать, что знаком с правилами охоты.

"Она пыталась убежать от стрелявшего,но это было бесполезно". Очевидец рассказал подробности стрельбы в Перми 00:00 00:00

- До выхода закона «Об охоте» охотничьи билеты выдавали только мы, - говорит председатель правления Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин. – Требовалась рекомендация от двух членов общества со стажем не менее 10 лет. Два года претендент должен был выполнять поручения общества, а затем сдать так называемые экзамены по охотминимуму. А теперь процедуру упростили.

Но охотничий билет – это только одно из условий. Чтобы приобрести и зарегистрировать оружие, надо получить «добро» в Росгвардии.

- Перед этим участковый полицейский должен по запросу Росгвардии проверить, как и где будет оружие храниться, и составить рапорт о том, что необходимые условия хранения соблюдены, - объясняет Владимир Сенин. – Должен быть сейф, обитый железом, или просто закрепленный железный ящик с двумя замками. Толщина железа не должна быть меньше 3 миллиметров. Сейф должен быть спрятан от посторонних, а ключи должны храниться только у владельца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Она очень любила единственного сына". Родные погибшей при стрельбе в Перми женщины рассказали о ней. Подозреваемого в преступлении уже задержали[аудио] (подробнее)

«Было 8 выстрелов». Пермяк палил без разбора в прохожих, погиб один человек. Известно, что есть еще пострадавшие (подробнее)

"Погибла женщина, еще двое ранены". Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим. Возбуждено уголовное дело (подробнее)

"Он целился прямо в меня". Многодетный таксист рассказал о ЧП в Перми, где мужчина стрелял по прохожим. 35-летний Артем Р. успел пригнуться, и пуля пробила только лобовое стекло[аудио] (подробнее)

"Он думал, что находится в видеоигре". Источник в полиции рассказал о мужчине, который стрелял по прохожим в Перми. По словам собеседника, 50-летний Дмитрий П. был под наркотиками (подробнее)

"Вокруг меня какая-то ерунда ходит". Бизнесмен, устроивший стрельбу в Перми, звонил перед этим матери. 50-летний Дмитрий П. говорил бессвязно и испытывал страх[аудио] (подробнее)

"Это было как в дешевом боевике". Таксиста, который пострадал при стрельбе в Перми, спасло чудо. Злоумышленник выстрелил в пермяка несколько раз (подробнее)