"Я ничего из того утра не помню". Бизнесмена, стрелявшего по прохожим в Перми, арестовали на 2 месяца

- Я очень удивился, когда очнулся в больнице, и мне рассказали, что произошло, - сказал Дмитрий. - То, что было в то утро, я помню смутно. Какие-то другие комментарии - только после встречи с моим адвокатом.

В Орджоникидзевский суд сегодня, 5 декабря, под конвоем доставили 50-летнего жителя микрорайона Гайва Дмитрия К. Следователи предложили заключить его под стражу, и судья ожидаемо поддержал это требование. Не мог оставаться на свободе тот, на кого завели уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям.

В суде еще раз огласили детали трагедии, которая произошла на Гайве ранним утром в минувшую среду.

4 декабря Дмитрий К. выбежал из дома с охотничьим ружьем и стал расстреливать случайных прохожих. В результате погибла 50-летняя Елена Х., попали в больницу еще двое раненых. Один из них - сотрудник Росгвардии. За это подозреваемому грозит пожизненный срок.

Убийство из хулиганских побуждений и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа - одни из самых тяжких преступлений, которые наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

Стрельба в Перми: мужчина застрелил прохожую и ранил двух полицейских 00:00 00:00

Кроме того, следователи пообещали разобраться, каким образом в руках стрелка оказалось охотничье ружье. По информации следствия, оно было зарегистрировано на его дочь. За незаконную передачу огнестрельного оружия также предусмотрена уголовная ответственность.

На заседании Дмитрий К. вел себя достаточно спокойно.

- С арестом я согласен, не согласен только, что у меня были хулиганские побуждения, - сказал Дмитрий.

- В ходе допроса он от дачи показаний отказался, - сообщил представитель обвинения. - Преступление он совершил в состоянии наркотического состояния и представляет угрозу для общества.

Дмитрий К. попросил арестовать его не на два, а на четыре месяца.

- Мне состояние здоровья не позволяет кататься туда-сюда по судам, - заявил он.

Прокурор предложил заключить его под стражу на два месяца, до 4 февраля включительно.

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