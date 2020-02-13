2020-02-13T10:04:22+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина отсудила 100 тысяч рублей за укус собаки

Пострадавшей прошлось проходить долгое лечение
Лилия Абибулаева
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Суд учел обстоятельства происшествия, тяжесть вреда, а также имущественное положение хозяйки собаки.Суд учел обстоятельства происшествия, тяжесть вреда, а также имущественное положение хозяйки собаки.Фото: Василий Вахрин
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В Кочевский районный суд Пермского края встал на сторону местной жительницы и взыскал в ее пользу 110000 тысяч рублей.

Женщина обратилась в суд, чтобы получить компенсацию после укуса собаки. Она сообщила, что весной 2019 года в селе Кочево на нее напала собака и сильно покусала ее. Из-за этого ей пришлось пройти долгое лечение. Кроме того, женщина испытала нравственные и физические страдания.

Суд учел обстоятельства происшествия, тяжесть вреда, а также имущественное положение хозяйки собаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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