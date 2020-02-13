В Прикамье женщина отсудила 100 тысяч рублей за укус собаки

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:04:22+03:00

Суд учел обстоятельства происшествия, тяжесть вреда, а также имущественное положение хозяйки собаки. Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Кочевский районный суд Пермского края встал на сторону местной жительницы и взыскал в ее пользу 110000 тысяч рублей.

Женщина обратилась в суд, чтобы получить компенсацию после укуса собаки. Она сообщила, что весной 2019 года в селе Кочево на нее напала собака и сильно покусала ее. Из-за этого ей пришлось пройти долгое лечение. Кроме того, женщина испытала нравственные и физические страдания.

Суд учел обстоятельства происшествия, тяжесть вреда, а также имущественное положение хозяйки собаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На бродячих собак нам никто там не жаловался». Уволенный руководитель службы по отлову прокомментировал нападение собак на детей.

По его словам, многие собаки в этом микрорайоне Перми находятся на самовыгуле[аудио] (подробнее)

«Он был весь в крови и без скальпа». Что говорят очевидцы нападения стаи собак на детей в Перми

По словам местных жителей, собаки кусали здесь людей и раньше[аудио] (подробнее)

Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала

По словам собеседника, удалось найти только кисть женщины (подробнее…)

"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (подробнее…)

«Ищем собачью слюну на фрагментах одежды». Пять острых вопросов экспертам, могли ли бродячие собаки растерзать пропавшую пермячку.

И какое наказание грозит тем, кто виноват в этой трагедии[аудио] (подробнее)

«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки.

По словам мужчины, в логу обнаружили сапог со следами собачьих зубов и порванную куртку [аудио] (подробнее...)

После смерти пермячки руководителя службы отлова обвинили в халатности.

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU