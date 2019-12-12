2019-12-12T10:11:22+03:00
Происшествия

Очередное нападение стаи собак в Перми: пострадала женщина

Она обратилась в травмпункт
Лилия Абибулаева
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Пермячка самостоятельно доехала до травпунктаПермячка самостоятельно доехала до травпунктаФото: Василий Вахрин
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Очередное нападение собак в Перми. На этот раз стая набросилась на жительницу Дзержинского района. Женщина проходила рядом с домом №131 на улице Заречная, когда ее окружила стая из трех собак.

- Одна набросилась на 36-летнюю пермячку и укусила ее, - сообщил наш источник в правоохранительных органах. - Женщина смогла отбиться от агрессивных животных и самостоятельно доехала до травмпункта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мотовилихинском районе Перми на 34-летнюю женщину напала собака. Женщина шла рядом с домом №3 на улице Гайдара, когда стая из 5 собак набросилась на нее. Одна из собак вцепилась пермячке в ногу. Женщина смогла вызвать «скорую помощь»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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