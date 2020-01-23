2020-01-23T14:43:59+03:00
Происшествия

В Перми начали избирать меру пресечения инспектору Госпожнадзора после трагедии в хостеле "Карамель"

Заседание проходит в Свердловском суде
Лилия Абибулаева
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Свою вину Разиф Исмакаев не признал.Свою вину Разиф Исмакаев не признал.Фото: Василий Вахрин
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В Свердловском суд началось заседание по избранию меры пресечения сотруднику МЧС. На днях мужчину задержали. Ему первому предъявляют обвинение после ЧП в пермской гостинице.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу. С потолка на постояльцев начал хлестать кипяток. Заживо погибли пять человек. Еще 6 получили ожоги.

Оказалось, что почти год назад сотрудник Госпожнадзора выявил нарушения требований пожарной безопасности в гостинице. В ГУ МЧС считают, что инспектор действовал в рамках полномочий.

- Инспектор по пожарному надзору действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер, предоставленный ему законодательством Российской Федерации, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю

Свою вину Разиф Исмакаев не признал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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