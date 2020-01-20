"Позвала ее, чтобы обсудить проблемы". Погибшие в ЧП в мини-отеле пермячки были подругами

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:36:04+03:00

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Стали известны подробности о погибших в ЧП в мини-отеле "Карамель" пермячках. Напомним, ночью 20 января гостиницу затопило кипятком, который прорвался через трубы. Погибли пять постояльцев - молодой человек, мама с дочкой и две девушки - Екатерина и Елизавета. Как нам рассказали родственники одной из погибших девушек, они давно дружили.

- У Кати были проблемы дома, - рассказали они. - Она позвала Лизу вместе переночевать, чтобы поговорить по душам и поплакаться в жилетку. Для этого Катя и сняла номер в мини-отеле.

Ранее мы писали о том, что Елизавета планировала свадьбу и ждала молодого человека из армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU