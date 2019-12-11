Стали известны подробности нападения стаи собак на женщину в Перми

В последнее время Мотовилихинский район Перми стал местом обитания бездомных собак. Они сбиваются в стаи и терроризируют жителей.

"Содрали волосы с головы". В Перми стая собак напала на 7-летнего мальчика, он в реанимации 00:00 00:00

Во вторник, 10 декабря, около 11:00 здесь произошло еще одно ЧП. Стая собак напала на 34-летнюю пермячку. Женщина шла рядом с домом №3 на улице Гайдара, когда стая из 5 собак набросилась на нее. Одна из собак вцепилась пермячке в ногу. Женщина смогла вызвать «скорую помощь». С открытой травмой бедра женщину отправили в травмпункт городской больницы №4, а после осмотра рекомендовали амбулаторное лечение.

Пострадавшая обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю факт нападения подтвердили.

- Заявление поступило во вторник, 10 декабря. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ведомстве.

В Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных собак и кошек пояснили, что ловцы выезжали на место происшествия. Предположительно, это собаки, опекаемые сотрудниками близлежащей стоянки.

-В городе усилена работа по отлову - с конца ноября отловлено больше 140 собак, идет набор дополнительных ловцов, - рассказали в службе. - Сейчас мы формируем план работы на следующий год. 7 бригад ловцов будут работать во всех районах города. Все они должны будут незамедлительно реагировать на сигнал в своем районе. Кроме того, усилены меры по привлечению к административной ответственности владельцев животных, которые допускают свободный выгул своих питомцев. За последние 2 недели составлено порядка 20 протоколов об административных правонарушениях.

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