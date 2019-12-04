Следственный комитет показал видео с места стрельбы в Перми

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-04T17:37:27+03:00

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Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра места ЧП на Гайве, где бизнесмен расстреливал прохожих сегодня рано утром. На видео есть кадры из машины, куда попали пули, а также из квартиры стрелка, где, кроме всего прочего, виден разбитый стеклянный шкаф.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в следственном комитете.

Напомним, рано утром 4 декабря в микрорайоне Гайва 50-летний Дмитрий П. в состоянии наркотического опьянения устроил стрельбу, в результате которой погибла женщина, 50-летняя Елена Х., пострадал сотрудник Росгвардии и таксист. Предположительно, мужчина думал, что находится в компьютерной игре. Его задержали, сейчас он в больнице под конвоем. Возбуждено уголовное дело. Охотничье ружье было зарегистрировано на его дочь, следователи проверяют, как оно оказалось у стрелка.

Следственный комитет опубликовал видео места стрельбы Перми.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в отношении 50-летнего жителя Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, п. а, и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа). По версии следствия, ранним утром 4 декабря 2019 года в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире. После этого он вышел на улицу, где во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине. Кроме этого, злоумышленник причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле. В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками Росгвардии, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия работает следственная группа, усиленная наиболее опытными сотрудниками отдела криминалистики. Продолжается проведение осмотров мест происшествий с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, в том числе в квартире подозреваемого, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU