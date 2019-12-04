2019-12-04T15:27:03+03:00
Происшествия

"Меня чуть не убили на глазах жены". Все, что известно о ЧП в Перми, где бизнесмен расстреливал прохожих

50-летний Дмитрий П. находится в больнице под конвоем
Вероника РАНГУЛОВААндрей МАТЛИНЕлена КОНОВАЛилия Абибулаева
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Фото задержанного стрелка из группы "Гайва Live" и фото с места, где убили женщинуФото задержанного стрелка из группы "Гайва Live" и фото с места, где убили женщинуФото: Андрей МАТЛИН
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- Женщина бежала по улице, а за ней с ружьем гнался мужчина и стрелял, - вспоминают с ужасом очевидцы.

Утром 4 декабря в соцсетях появились фотографии с места ЧП в микрорайоне Гайва: местный житель Дмитрий П. взял ружье, пошел на улицу и стал стрелять во всех, кого видит.

В результате погибла прохожая, 50-летняя Елена Х., пострадал сотрудник Росгвардии и таксист, а еще один водитель чудом избежал смерти, успев пригнуться. Рассказываем все, что известно о ЧП.

Дмитрий П. во время задержания. Фото из группы "Гайва Live"

Дмитрий П. во время задержания. Фото из группы "Гайва Live"

"Отсидел за наркотики и вышел по УДО"

Стрелок - 50-летний бизнесмен Дмитрий П. Нам удалось пообщаться с его мамой. Она рассказала, что в последнее время у мужчины были проблемы в жизни.

- Сын служил в армии, после этого вернулся в Пермь и устроился на работу на завод, - говорит его мама. - У него была жена, в браке родилась дочь. Потом они с женой развелись. Дочке сейчас 28 лет. Несколько лет назад у Димы были проблемы с наркотиками, его посадили в тюрьму.

Спустя несколько лет Дмитрий освободился по УДО.

- Он часто помогал мне, покупал продукты и всячески заботился, - продолжает его мама. - Также Дима стал индивидуальным предпринимателем - торговал шлангами для полива огородов. А года полтора сын купил охотничье ружье, но оформил его на дочь из-за судимости. Раньше он увлекался охотой, но сейчас уже перестал ездить в лес. А не так давно Дима опустился, бороду отрастил, пил.

4 декабря около 4 утра мужчина позвонил матери. Речь его была бессвязной, в голосе - страх.

- Говорил, что вокруг него ходит какая-то ерунда, - вспоминает пенсионерка. - Я объяснила, что это происходит в его голове. Потом он позвонил дочери, она тоже ничего не поняла. После этого мы снова уснули.

"Думал, что находится в видеоигре"

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим.

Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, в ту ночь мужчина принял наркотики.

- Предположительно, он думал, что находится в видеоигре, взял ружье и вышел на улицу, - сообщил собеседник. - Сначала мужчина начал стрелять по окнам. Полицию никто не вызвал в тот момент. Затем пошел в сторону рынка, увидел женщину и несколько раз в нее выстрелил. Один из выстрелов был смертельным. После этого мужчина выстрелил в подъехавшую машину Росгвардии и ранил одного из сотрудников. Им удалось его задержать. Сейчас мужчина находится в больнице под конвоем.

Фото с места, где убили прохожую. Фото из группы "Гайва Live"

Фото с места, где убили прохожую. Фото из группы "Гайва Live"

"Меня спасла реакция"

4 декабря около 04.30 35-летний таксист Артем Р., многодетный таксист, отвез клиентов по адресу и поехал дальше. Он остановился на светофоре на перекрестке Вильямса и Писарева.

- И тут я вижу мужчину в коричневой куртке, который тоже стоял у перекрестка, - вспоминает Артем. - В руках у него было огромное ружье. Я краем глаза увидел, что он в меня целится, быстро пригнулся и нажал на газ, несмотря на красный сигнал светофора. В это же время услышал выстрел - мужчина попал прямо в лобовое стекло.

Артем отъехал подальше и сразу стал вызывать полицию. Он слышал какие-то крики и выстрелы. Через какое-то время мужчина решил вернуться назад.

- Там уже лежала убитая женщина, - говорит Артем. - Я только сейчас начинаю отходить от случившегося.

Вот во что превратилась машина Артема. Фото прислал Артем

Вот во что превратилась машина Артема. Фото прислал Артем

"Кровь заливала лицо и рот, я не мог дышать"

Еще один пострадавший в ЧП, 40-летний Евгений, получил серьезные ранения. Спасло его только чудо.

- Я вышел пораньше, чтобы прогреть машину. Начал чистить ее от снега и вижу, на меня мужик идет, а в руках ружье. Я быстро прыгнул в машину и хотел уехать. Резко нажал на газ, но застрял, а он начал по машине стрелять, - вспоминает Евгений. - Я выпрыгнул и побежал вдоль дома, а он наперерез. Я поднялся к Гайвинскому рынку, на площадь, а он вышел из-за угла дома и выстрелил в меня раза три.

Автомобиль Евгения после обстрела. Фото прислала пресс-служба Росгвардии

Автомобиль Евгения после обстрела. Фото прислала пресс-служба Росгвардии

Стрелок попал Евгению в руку, в спину и в голову. Пермяк побежал искать помощи.

- Кровь из раны на голове заливала лицо и рот, - говорит Евгений. - Было очень сложно дышать. Я бежал и задыхался. Добежал до аптеки, попросил вызвать «скорую» и полицию. Пока бежал, увидел на проезжей части женщину подстреленную, рядом с ней гильзы лежали. Я решил сам добраться до больницы. Пока возвращался к машине, услышал еще перестрелку. Подошел поближе, увидел, что приехали росгвардейцы и его уже завалили, он на снегу лежит.

"Она очень любила сына"

Погибшая при стрельбе женщина - 50-летняя Елена Х. Неизвестно, куда она направлялась утром 4 декабря, когда ей на пути встретился мужчина с оружием.

Как нам рассказала тетя Елены, женщина уже давно переехала из Казахстана вместе с сыном.

- Она его очень любила, - говорит ее тетя. - Он очень порядочный, получил два высших образования. Лена хорошо его воспитала. А мужа у нее не было. С кем она жила в последнее время - не знаю. Но вряд ли она с таким придурочным связалась бы, тем более с бывшим зэком.

Погибшая Елена Х. Фото из соцсетей

Погибшая Елена Х. Фото из соцсетей

"Срок грозит и дочери стрелка"

Сейчас Дмитрий задержан. Он находится в больнице под конвоем.

- Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа", - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Ведется следствие.

Также в в Следственном комитете рассказали, что охотничье ружье было зарегистрировано на 28-летнюю дочь преступника, она работает в салоне красоты и охотой не увлекается. Сам он не мог получить лицензию, поскольку был судим за наркотики.

- Мы проверяем, на каких основаниях подозреваемый завладел оружием, которое владелец должен хранить в специальном железном ящике, - сообщили в ведомстве. – Женщину мы еще не допрашивали, поэтому сказать, будет ли она привлечена к ответственности, пока не можем.

Если ее вину установят, по статье о незаконном хранении и передачи оружия ей может грозить до 4 лет лишения свободы.

"Семьям погибшей и пострадавших помогут"

После ЧП губернатор Прикамья дал поручение оказать помощь пострадавшим во время ЧП на Гайве.

- Ночью произошел инцидент со стрельбой. К сожалению, погибла женщина, сотрудник Росгвардии при исполнении был ранен, и есть еще один пострадавший, - сказал на заседании Правительства Максим Решетников. - Нужно оказать необходимую поддержку пострадавшим, когда все обстоятельства будут установлены.

Также губернатор навестил в больнице раненого сотрудника Росгвардии Михаила Немтинова. Его представят к награде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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