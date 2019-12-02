Семье мальчика, которого покусали собаки в Мотовилихе, выделят 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-02T12:44:05+03:00

Также будет организована психологическая поддержка

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В пятницу, 29 ноября, весь город потрясла ужасная история. В Мотовилихинском районе стая бездомных собак напала на маленького мальчика. Ребенка спасли местные жители. В тяжелом состоянии его отправили в больницу. Сейчас мальчик в реанимации.

Семье пострадавшего выделят 300 тысяч рублей и окажут психологическую поддержку.

- Из резервного фонда администрации Перми будут выделены 300 тысяч рублей для помощи семье мальчика, пострадавшего от нападения собак на Висиме, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в администрации. - Такое решение принял мэр Перми Дмитрий Самойлов. Будет организована психологическая поддержка семьи, социальное сопровождение берет на себя городское отделение минсоцразвития края.

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ИСТОЧНИК KP.RU