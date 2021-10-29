В Перми наградили полицейских, медиков и психологов, которые помогали спасать людей во время обстрела пермского университета

Момент награждения. Фото: администрация губернатора Пермского края.

29 октября исполнилось ровно 40 дней со дня страшной трагедии в пермском университете. 20 сентября, напомним, первокурсник Тимур Бекмансуров приехал с дробовиком в стены своего вуза и открыл беспорядочную стрельбу. Погибли шесть человек, десятки были ранены.

Остановил вооруженного первокурсника сотрудник ДПС Константин Калинин. С угрозой для собственной жизни он обезвредил и задержал налетчика. За жизнь раненого Бекмансурова три с лишним недели боролись врачи пермской Краевой клинической больницы. Чтобы сохранить ему жизнь, врачам пришлось ампутировать пациенту левую ногу. Сейчас обвиняемый в нападении на университет арестован и находится в СИЗО, в отряде для инвалидов.

В день памяти жертв этой страшной трагедии на заседании Правительства Пермского края прошла церемония награждения пермяков, геройски проявивших себя в момент опасности.

- Только благодаря вашей смелости, профессионализму и настоящему подвигу удалось избежать еще большего числа жертв трагедии, - выступил перед собравшимися губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего, уже вручены государственные награды. Но при этом, они - наши земляки, поэтому мы хотим отметить их за заслуги и настоящий героизм. Еще слова нашей благодарности – фельдшеру, которая первой приступила к оказанию помощи раненым. А также психологам, которые работали с пострадавшими, ведь поддержка профессионалов после пережитого была нужна не только самим участникам этих событий, но и их родным и близким.

Часть из специалистов-психологов, помогавших пермякам справиться с пережитым, живут в других городах – Нижнем Новгороде и Москве, в их адрес тоже были сказаны слова благодарности.

Старший лейтенант Константин Калинин и капитан Владимир Макаров за мужество и отвагу при задержании вооруженного преступника были награждены высшей наградой региона – памятным знаком «Герб Пермского края» I степени.

Благодарственными письмами губернатора Пермского края награждены:

За самоотверженность при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в условиях, сопряженных с риском для жизни – фельдшер Городской клинической поликлиники города Перми Анна Никитина.

За оказание экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших:

- методист Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольга Васильева;

- врач-психиатр Краевой клинической психиатрической больницы Жанна Григорьева;

- директор Центра психолого-педагогической помощи, заведующий кафедрой психологии развития Пермского государственного национального исследовательского университета – Светлана Жданова;

- врач-психиатр Краевого кризисного центра специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением Клинической больницы Свердловского района Перми Алла Виноградова;

- психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Дудко;

- заместитель начальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анна Куркина;

- психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Михаил Лебедев;

- начальник отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Полякова;

- психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анастасия Сокинина;

- психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Альбина Ягудина.

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