Устроивший стрельбу в Пермском университете Тимур Бекмансуров попал в отряд для инвалидов

Напавший на вуз студент полностью признал свою вину Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, находится в СИЗО, в отряде для инвалидов. Об этом "КП" сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

- Во всех следственных изоляторах существуют отряды, где содержатся инвалиды. Они оборудованы пандусами, чтобы выходить на прогулки, а для подследственных предусмотрено дополнительное питание. Заключенные вправе сами решать, выйти на прогулку или отказаться от нее. Жалоб на содержание от Бекмансурова не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Шокирующая трагедия, напомним, произошла в пермском университете 20 сентября. Студент-юрист, проучившийся всего три недели, пришел в родной вуз с дробовиком и расстрелял всех, кто попался ему на пути. Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, ранения получили 43 пострадавших. У 19 человек - огнестрельные ранения, у остальных – вывихи и переломы после того, как пытающимся спастись людям пришлось прыгать из окон. Большинство пострадавших госпитализировали в больницы Перми, а семь "тяжелых" пациентов отправили на лечение в Москву.

По информации Минздрава Прикамья, на сегодняшний день из пермских больниц выписали всех пострадавших при нападении на Пермский университет. В больницах Москвы остаются шесть человек, накануне одна из пострадавших вернулась в Пермь.

- Двое выписаны и направлены на реабилитацию в другие учреждения Москвы, их состояние оценивается как удовлетворительное, четверо пациентов в состоянии средней степени тяжести продолжают лечение в тех же больницах, куда были направлены изначально, - сообщили в пресс-службе Минздрава

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