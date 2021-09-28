Пермским героям-полицейским вручены награды

Министр вручил награды Константину Калинину (справа) и Владимиру Макарову. Фото: МВД Росси

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил полицейскому Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге Владимиру Макарову – медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Они первыми прибыли на место бойни в Пермском университете. Константин Калинин обезвредил вооруженного преступника, Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей в безопасное место, не допустив паники.

- Жертв этого жестокого и циничного нападения могло быть больше, если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми, - отметил министр. - Нет сомнений, что нашим коллегам помог большой опыт. Константин Калинин только за последние два года в патрульно-постовой службе задержал 48 лиц, находившихся в розыске. Раскрыл ряд преступлений. Четыре месяца назад перевелся в Госавтоинспекцию. Его напарник Владимир Макаров также достиг значительных результатов в служебной деятельности, посвятив работе в органах внутренних дел 25 лет.

Кроме государственых наград Владимир Колокольцев вручил героям новые погоны. Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а его напарнику Владимиру Макарову – «капитан полиции» – на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.

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