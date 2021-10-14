Чтобы сохранить жизнь, медики ампутировали Бекмансурову часть левой ноги и в зал суда пациента привезли на инвалидной коляске. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Когда Бекмансурову избирали меру пресечения, следователь попросил продемонстрировать на проекторе видеозапись, на которой обвиняемый нападает на студентов, - рассказал корреспондент «Комсомольской правды», находящийся в зале, где избирали меру пресечения Тимуру Бекмансурову. - Следователь пошагово рассказывает, как тот начал стрелять, о его первых и последующих жертвах. Бекмансуров тоже смотрел это видео, часто моргал, но эмоций на лице студента различить было невозможно, потому что их не было.

Инвалида без ноги охраняли четыре конвоира

Суд, где 18-летнему Тимуру Бекмансурову избирали меру пресечения, проходил в зале Краевой клинической больницы, там он провел три с лишним недели после нападения на университет. Медики в буквальном смысле вытащили его с того света, ведь чтобы остановить убивающего «студента с дробовиком», сотруднику ГИБДД Константину Калинину пришлось выпустить в него всю обойму – восемь пуль.

Чтобы сохранить жизнь, медики ампутировали Бекмансурову часть левой ноги и в зал суда пациента привезли на инвалидной коляске. Несмотря на жалкого и беспомощного человека, сидящего в инвалидном кресле, охраняли его четверо вооруженных конвоиров с четырех сторон.

- Бекмансуров обвиняется в том, что общеопасным способом совершил убийство шести человек на территории пермского университета, - обратился к суду следователь. – 20 сентября расследование этого дела было передано в Главное следственное управление.

Затем следователь перечислил всех жертв, погибших по вине подсудимого, и рассказал о раненых и тяжелораненых, а также тех студентах, которые выпрыгивали из окон корпусов, пытаясь спасти себе жизни, и получили телесные повреждения. Их было не менее 14 человек.

- Бекмансуров не стал подчиняться законным требованиям сотрудника ГИБДД Константина Калинина бросить оружие, а произвел один прицельный выстрел с целью причинить полицейскому смерть, и Калинин обезвредил его, а потом произвел задержание, - зачитывал на процессе следователь.

«Представляет особую общественную опасность»

13 октября в помещении Краевой клинической больницы Бекмансурова задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о массовом убийстве в университете. Произошло это сразу после того, как врачи вылечили его и разрешили проводить с ним следственные действия.

Следователь объяснил суду, что обвиняемый может представлять для общества особую общественную опасность, что заболеваний, препятствующих нахождению под стражей у него нет, и попросил избрать Бекмансурову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 13 декабря 2021 года.

- Вам понятно ходатайство следователя? - спросил судья у обвиняемого.

- Да, - сиплым голосом произнес Бекмансуров, голос у него поменялся из-за установленной ранее специальной медицинской трубки. Но чтобы подсудимого было слышно, ему дали в руки микрофон.

- Вы согласны с ходатайством?

- Согласен.

- Мама у вас работает? Вы на ее иждивении находились?

- Да.

- Отец с вами общается?

- Общается.

- У вас хронические заболевания имеются?

- Да, - односложно отвечал обвиняемый.

Характеристики сплошь положительные

Судя по характеристике, которую Бекмансурову написали в школе и зачитали на судебном заседании, характеризовался он положительно, на учете не состоял. Какое-то время жил с бабушкой в Удмуртии, общался с отцом, потом переехал к маме в Пермь.

Выслушав все, судья удалился в совещательную комнату, а потом вышел и объявил, что удовлетворил ходатайство следователя о заключении Бекмансурова под стражу до 13 декабря.

Когда судья вышел из зала заседаний, коляску с Бекмансуровым выкатил из зала медбрат. Их окружали четверо конвоиров. Наручники надевать обвиняемому не стали. Пока.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент-юрист Тимур Бекмансуров устроил дерзкий вооруженный налет на пермский университет. В каске и бронежилете он вышагивал по кампусу с дробовиком и крушил все на своем пути. В результате налета погибли шестеро, получили травмы и ранения более 40 человек.

Остановил Бекмансурова 29-летний сотрудник ГИБДД Константин Калинин, разрядивший в обезумевшего первокурсника всю обойму. За смелость и самоотверженность полицейского наградили Орденом Мужества.

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