«Намерений убивать у меня не было!» Подростка, устроившего стрельбу в школе под Пермью, отправили в психиатрическую больницу

Устроивший стрельбу шестиклассник учится в кадетском классе. Фото предоставлено жителями поселка.

- Осознание того, что случилось, приходит только сейчас, - говорят педагоги из школы в поселке Сарс. - И становится очень страшно. Особенно, когда думаешь, каких последствий мы, к счастью, избежали.

«Причем здесь моя дочь?»

ЧП в школе Октябрьского района обсуждают второй день. 18 октября ученик шестого класса принес на занятия отцовское ружье, поставил детей к стенке и начал стрелять.

Вооруженного 12-летнего подростка остановила директор школы Галина Зайцева, увела в учительскую и забрала оружие.

- Это все из-за Машки (имя девочки изменено. - Ред.)! Она меня достала! - всхлипывал парень.

- Маши сегодня даже в школе нет, а кругом - маленькие дети, они ни в чем не виноваты, - успокаивала ученика Галина Ивановна до приезда полиции.

Благодаря директору, которая нашла правильные слова и обезвредила подростка, жертв удалось избежать. Пострадал только мальчик, которого ранило осколком.

Галина Ивановна Зайцева - директор школы. Фото: ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

- Мой сын поднимался с одноклассницей на занятия на третий этаж, - рассказала «Комсомолке» мама пятиклашки. - Пробегая мимо второго этажа, дети услышали хлопок и звук разбивающегося стекла. Осколки попали ему в щеку, ухо и задели бедро. Из школы мы сразу поехали в больницу. Раны сыну обработали и отпустили домой. Сейчас с ним все хорошо.

По одной из версий, 12-летний Миша (имя ребенка изменено. - Ред.) действительно хотел отомстить своей однокласснице, с которой конфликтовал уже год. Доходило до драк и взаимных оскорблений.

Последний скандал случился пять дней назад. Кстати, в разговоре со следователями парень сказал, что именно тогда он и решился на преступление, взял ключи от сейфа, вытащил оружие и дожидался понедельника.

- Намерений убивать у меня не было, - сказал следователям Миша.

Сможет звонить родителям

Как стало известно «КП», после допроса, который несколько часов продолжался прямо в школе, подростка увезли в специализированное медицинское учреждение, где ему проведут обследование и окажут психиатрическую помощь.

Шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка

- Мальчик чувствует себя хорошо, - рассказали в больнице. - Сколько он здесь пробудет, неизвестно. Его смогут навещать родственники, а ему разрешается им звонить.

Как сообщили в Следственном комитете, уже допрошены одноклассники и педагоги школы, изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия, которое хранилось в доме подростка.

- Кроме того, следователями изъяты конкурсная документация по охране образовательного учреждения, документы охранного предприятия, связанные с его деятельностью, - сообщили в ведомстве. - Проверяется, все ли меры были приняты для обеспечения безопасности и охраны образовательных учреждений, расположенных на территории Октябрьского района Пермского края.

По уголовным делам назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.

Разбившееся от выстрела стекло. Фото предоставлено подписчиком

Семью могут поставить на учет

О том, что будет со школьником дальше, «КП» рассказал адвокат Сергей Калкатин:

- Подростка, скорее всего, поставят на учет, который ведет комиссия по делам несовершеннолетних. Также всю семью могут занести в список неблагополучных, тогда за ней будут наблюдать органы опеки.

- Назначат ли ему психиатрическую экспертизу?

- Такую экспертизу назначают только в рамках уголовного дела, а его против подростка не возбудили из-за его возраста. Однако его может осмотреть врач-психиатр и сделать свое заключение. Ребенка могут поставить на учет к психиатру.

- Могут ли его перевести в специализированное учебное заведение?

- Для этого нужны основания - ребенок должен, например, плохо учиться или иметь устойчивые отклонения в поведении. В данном случае родителям могут предложить перевести его в другую школу, объяснив им, что так будет для всех лучше.

- Что грозит отцу за то, что ребенок смог воспользоваться его оружием?

- Максимум, что ему может грозить, - это административный штраф до 100 тысяч рублей. Уголовная статья за небрежное хранение огнестрельного оружия применятся только в случае серьезных последствий - смерти человека или тяжкого вреда здоровью. Даже если бы была возбуждена статья о покушении на убийство, таких последствий в данном случае нет.

А в это время

10 советов командира МЧС, как уговорить ребенка отдать оружие

Правильно ли поступила директор школы, спокойно шагнув в сторону вооруженного подростка? Как должны действовать педагоги в случае таких ЧП? Существует ли алгоритм действий, гарантирующий безопасность детей и взрослых?

Об этом «Комсомолке» рассказал спасатель I класса Александр Инюшин - сотрудникам МЧС часто приходится выступать в роли переговорщиков в экстремальных ситуациях, в том числе и с участием детей.

- Сразу скажу: единого шаблона, как действовать в подобных случаях, вы нигде не найдете, - говорит эксперт. - Но директор школы в Сарсе поступила абсолютно правильно. За довольно короткое время она успешно провела переговоры и не допустила беды. Это говорит о том, что она хорошо знала особенности и проблемы ученика и быстро смогла установить с ним контакт. Это самое главное - педагогам нужно знать, чем живут дети.

Ниже - общие правила поведения в экстремальной ситуации.

1. Если это школа или просто здание, где находится много людей, в первую очередь нужно дать указание об их эвакуации. И убедиться, все ли успели выйти из помещений.

2. Обратите внимание на внешний вид ребенка. Сейчас много разных субкультур - анимешники, эмо, готы. Нелишне знать, чем они отличаются. Так проще установить контакт и убедить, что реальность и игра - это не одно и то же.

3. Оцените эмоциональное состояние ребенка: что он говорит, какие угрозы высказывает. Как правило, приходится иметь дело с психически нездоровыми детьми, возможно - под воздействием психотропных веществ.

4. Далее - попытка установить контакт. Переходим к диалогу, выясняем, почему он решил действовать таким образом, и чего хочет добиться.

5. Предлагаем вместе найти решение его проблемы: «Что я могу сделать для тебя? Давай вместе подумаем, что ты будешь делать дальше?»

6. Говорить нужно спокойным, ровным тоном. Помните, как успокаивала вас мама, дуя на разбитую коленку?

7. Если чувствуете, что ребенок успокаивается, можно установить тактильный контакт - приобнять, похлопать по плечу.

8. Иногда дети очень тяжело идут на контакт. Тогда прорабатываются варианты отвлечения. Если ребенок вооружен или угрожает что-то сделать с собой, нужно отвлечь его разговором, а потом устранить предмет опасности. Иногда для этого приходится потратить немало времени.

9. Нередко к месту ЧП прибывают родители. В этом случае стоит выяснить, не было ли у ребенка с ними конфликтов, стоит ли их допускать к диалогу или их присутствие будет нежелательным?

10. Надо постараться встать на сторону ребенка - многие вещи, которые кажутся нам, взрослым, преходящими, для детей представляются чрезвычайно важными. Например, это может быть неразделенная любовь, проблемы в семье, с одноклассниками. Именно поэтому педагогам так важно вникать в проблемы своих детей.

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