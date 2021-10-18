«Принес оружие, чтобы разобраться с девочкой»: Что известно о подростке, который устроил стрельбу в школе в Пермском крае

Школьник, пришедший в школу с оружием, учился на 4 и 5. Фото: предоставлено родителями учеников школы.

- Он учится в кадетском классе, у них была форма, строевая подготовка, особая нагрузка и все такое, - рассказали «КП» местные жители, чьи дети учились в одной школе с 12-летним подростком, утроившим стрельбу в школе поселка Сарс утром 18 октября.

Шестиклассник, напомним, взял у отца оружие Сайга и принес в школу. Около восьми часов утра дважды выстрелил в потолок и стену. Осколком разбитого стекла ранило ногу одного ученика. Других жертв и пострадавших избежать удалось. Ребенка уговорила зайти к себе в кабинет директор Галина Ивановна Зайцева, она и убедила школьника успокоиться и остановиться.

Местные жители говорят, что учится подросток хорошо, был спокойным, добрым мальчиком, потому-то после четвертого класса его без проблем приняли в кадетский класс. По одной из версий, парень принес в школе оружие, чтобы разобраться с девочкой, а перед тем, как начать стрелять, нес околесицу про Бога, якобы ночью ему приснился Бог и сказал, что ему нужно идти в школу и стрелять.

- Мы в своем небольшом поселке слышали про стрельбу в пермском университете, но даже представить не могли, что это доберется и до нас, - говорит родители, пережившие жуткий шок после случившегося. – У кого-то из нас дети еще не доехали до школы их развернули и отвезли обратно, а у кого-то уже пришли на занятия и бежали потом по улице без курток, в одних рубашках.

Сейчас полиция проводит проверку, выясняя, каким образом огнестрельное оружие попало в руки ребенка.

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