В школе Пермского края произошла стрельба

Стрельба произошла в школе поселка Сарс. Фото: архив "КП"

В Октябрьском районе в поселке Сарс утром 18 октября произошла стрельба. По информации местных жителей, в школу с оружием пришел подросток. Он несколько раз выстрелил в здании школы.

По информации источника «КП» в правоохранительных органах, в 8.05 в поселке Сарс Октябрьского района произошло очередное чрезвычайное происшествие в учебном заведении. В местную школу зашел шестиклассник с оружием в руках, забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела.

Один в потолок, другой в окно. К счастью, никто из детей и педагогов не пострадал, ребенка удалось уготовить сдать оружие. Сейчас он задержан полицией, с ним проводится беседа.

Школьников на данный момент уже эвакуировали из школы: одних через спортзал, других через основной вход. Всех их отправляют по домам.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили эту информацию.

- В отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в ведомстве. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

Как уточнили "КП" местные журналисты, после стрельбы в школе не всех детей успели эвакуировать. Часть школьников заперли в учебных классах, внутрь никого не пускают. Родители ходят у школы и не могут дозвониться детям.

Полная информация о стрельбе в школе в нашей онлайн-трансляции.