Стрельба в школе в поселке Сарс под Пермью 18 октября 2021 года: полная хронология событий

Шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка

В понедельник, 18 октября, в школе в поселке Сарс шестиклассник устроил стрельбу. К счастью, жертв удалось избежать - директор школы смогла уговорить подростка сдаться. «Комсомолка» восстановила полную хронологию событий стрельбы в школе под Пермью 18 октября 2021 года

В 7:45 12-летний Миша (имя ребенка изменено. - Ред.) пришел в свою родную школу, с собой у него было охотничье ружье «Сайга». Пока охранница переодевалась, он проскользнул через турникет, поднялся на второй этаж, зашел в класс, на часах было 7:55. Вооруженный подросток поставил детей к стене и с криком «Всем стоять!» выстрелил два раза: в потолок и стеклопластиковую дверь.

Разбившееся от выстрела стекло. Фото: источник "КП".

- Он нес какую-то околесицу, - рассказали «Комсомолке» очевидцы. - Кричал: «В меня вселился Бог! Я не справлюсь с собой!»

На выстрелы и крики детей в коридор выскочила директор школы Галина Зайцева, которая не испугалась вооруженного школьника и убедила его пойти с ней в учительскую. В 8:00 подросток уже сложил оружие.

- Думаю, у парня случился нервный срыв, - позже сказала директор следователям. - Вряд ли бы он смог совершить то, что планировал. Мы с ним зашли сначала в учительскую, потом - в мой кабинет. Он не целился в меня, просто держал оружие в руках. Я сказала: «Миша, в школе маленькие дети, они ни в чем не виноваты!» После этого он отдал мне оружие и патроны. И с ним тут же начали работать полицейские.

Галина Ивановна Зайцева - директор школы. Фото: ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

«Оружие взял у отца»

Выяснилось, что ружье «Сайга» и полный портфель патронов мальчик взял у отца, который находится в разводе с матерью мальчика и живет в другом городе.

- Насколько известно, с отцом он общается регулярно - по телефону, - рассказали знакомые семьи. - Тот интересуется успехами сына в школе, купил ему хороший компьютер - парень часами играет в танки. Учится Миша хорошо, всегда спокойный, доброжелательный. Поэтому после четвертого класса его без проблем приняли в кадетский класс.

«После нашего развода у сына была расшатана психика»

Так что же случилось с добрым и спокойным мальчиком, если он схватился за ружье?

- Миша вообще дружелюбный, в классе ни с кем не ссорился, но его гнобила одноклассница - обзывала, могла ударить, - рассказали ребята из класса Миши.-Она очень спортивная, высокая, сильная. У них постоянно были скандалы, последний - дней пять назад. Мишатогда не выдержал и ударил ее по лицу, а потом ушел домой.

Версию с одноклассницей в интервью «Комсомолке» подтвердила и мама Миши Елена:

- Сын рассказал, что в школе его достает одноклассница. Мне, говорит, бить ее нельзя, жаловаться не хочу, что мне с ней делать? Я посоветовала не обращать внимания, потерпеть. С пятого класса продолжается эта ситуация. Она его обзывает, может ударить, обматерить. Он у меня не агрессивный мальчик, справедливый, на учете нигде не стоял.

Мама школьника, устроившего стрельбу. Фото: ProCHAD

- Откуда у вас в доме оружие?

-Это мужа, он охотник, хранит оружие в сейфе, под замком. Муж с августа на вахте, а ключи дома. Сейф стоит в комнате, где мы с дочерью спали. Я услышала шаги, было начало восьмого - сын уже был одет. Спрашиваю: ты почему так рано? Он ответил, что у них сегодня построение. Видимо, он взял ружье заранее.

- Думаете, он только хотел испугать ту девочку?

- Думаю, что да. Ну, и психика у него тоже расшатана. Мы с мужем разводимся, может, и это повлияло. Дети решили остаться жить со мной. Обычно-то Миша спокойный, приходит со школы, сразу садится играть в танки. Я виню во всем отца - он с детства обучил его всему, чего ребенку и знать не надо. Оружие, мотоцикл, машина - он всем уже владеет. Сначала разрешал ему из воздушек стрелять, целыми пачками распечатывал мишени с кабаном, чтобы меткость в нем выработать. Потом в карьер начал возить на стрельбы. Конечно, Мише все это нравилось.

- Вы уже видели сына после случившегося?

- Нет, не видела. Узнала о том, что случилось, когда приехала в полицию. Сотрудники мне сказали, что он пять дней назад еще приготовился к этому, вытащил ружье из сейфа.

Два уголовных дела

После ЧП в школе Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела - «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте работают следователи, криминалисты СКР и оперативники МВД. Точные мотивы подростка, а также обстоятельства, как он получил доступ к оружию, пока выясняются.

- Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими контролирующими органами, - отметили в ведомстве. - Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения.

Кроме того, в отношении подростка проводится доследственная проверка по статье «Покушение на убийство».

Возле школы дежурит полиция. Фото предоставлено жителями поселка.

Что говорят в охране?

«Хлопок раздался, словно парта на втором этаже упала»

- Говорить не могу, у меня Следственный комитет приехал, изымают документы, - ответил «КП» директор охранной организации ООО «Октябрьский щит» Рэуфиль Кабиров, чья организация отвечает за безопасность в школе поселка Сарс.

По его словам, вины его сотрудников в произошедшем нет, потому что в выходные и ночью школу охраняют сторожа, а охранник заступает на смену ровно в восемь утра и дежурит до 17.00. А шестиклассник с охотничьим ружьем прошел в школу за 15-20 минут до появления охранника на посту. Металлодетектора на входе в школе нет, поэтому система не среагировала на металл.

- Охранницы в то время на посту еще не было, она не заступила на смену, по инструкции она заступает ровно в восемь, а он прошел в здание в семь сорок. Охранница зашла в школу 7.55, переоделась, вышла и услышала хлопок. Звук был похож на такой, словно парта или скамейка упала. Это на втором этаже было. Она посмотрела по видеокамере и увидела, что на самом деле произошло, и нажала на кнопку тревожной сигнализации.

ВАЖНО

Что грозит подростку?

- Уголовная ответственность у нас наступает с 16 лет, в случае особо тяжких преступлений - с 14 лет, - рассказал адвокат Сергей Калкатин. - 12-летнего подростка, максимум, могут поместить в ЦВСН - центр временного содержания несовершеннолетних, у нас он находится в Перми. Но делается это по решению суда и только сроком на один месяц. В дальнейшем подростка, скорее всего, поставят на учет, который ведет комиссия по делам несовершеннолетних.

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