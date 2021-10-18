Шестиклассник, устроивший стрельбу в Пермском крае: «В меня вселился Бог!»

Мальчик, устроивший стрельбу, из обычной нормальной семьи.

Утро понедельника, 18 октября, в школе поселка Сарс началось с ЧП. 12-летний ученик шестого класса пришел в школу с ружьем. Он взял у отца "Сайгу", забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» - дважды выстрелил, в потолок и в стену.

- Сначала он рассказал, что ему приснился бог, который велел ему идти в школу и убивать, а затем крикнул фразу: «Я сам Бог, в меня вселился Бог!» и открыл огонь, - сообщил "КП" источник.

Остановить стрелявшего удалось директору школы. Галина Ивановна Зайцева уговорила мальчика зайти к себе в кабинет и успокоиться.

По данным Минздрава Пермского края, после инцидента в школе поселка Сарс в Октябрьскую ЦРБ поступил ребенок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Ему в ногу попал осколок стекла. Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.

Сейчас школа заперта изнутри, полиция никого не пропускает внутрь. Все ученики отпущены по домам, занятия отменены.

«Уважаемые родители! Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно», - сообщила администрация школы.

На месте до сих пор находятся машины скорой помощи и пожарные. Следователи проводят опросы педагогов и других сотрудников школы. Шестиклассник, устроивший стрельбу, находится в школе, где дает показания полиции в присутствии соцпедагога.

Как стало известно «КП», мальчик из нормальной семьи. Он не состоял на учете. Ничего плохого о ребенке учителя сказать не могут. После четвертого класса его без проблем приняли в кадетский класс.

По предварительным данным, причиной агрессивного поведения подростка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг.

Краевой минтербез проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении. Также в округ выехали представители министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.

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