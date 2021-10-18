Мать девочки, из-за которой могла произойти стрельба в школе под Пермью: «Надеюсь, они не будут учиться вместе»

Подросток выстрелил несколько раз в стороны, разбив стекло в двери.

Мама девочки, с которой у стрелявшего был конфликт, поговорила с корреспондентом «КП». Она рассказала, что утром они задержались, и уже когда она везла дочь в машине, ей позвонили и сообщили о ЧП, они развернулись и поехали домой. Она говорит, что следователь ей пообещал, что ее дочь и подросток больше не будут учиться в одной школе, что его, скорее всего, отправят в спцшколу.

- Мальчик с девочкой поссорились, это у всех было, и мы в свое время это тоже прошли, но из-за этого браться за ружье… - Мама у него говорит, что девочка виновата – это полный бред. Наверное, надо в своей семье разобраться. Они оба хороши, я ее не защищаю, они оба могли оскорбить друг друга, могли потолкаться попихаться, а потом мирно дальше жить. Я считаю, что дело совсем не в этом.

Напомним, в поселке Сарс Октябрьского района в Пермском крае 12-летний шестиклассник устроил стрельбу в школе, в которой он учился. Он выстрелил из карабина «Сайга» дважды – вверх и в сторону. Осколком стекла ранило одного из учеников Сарсовской школы.

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