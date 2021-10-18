Увела в свой кабинет и успокоила: шестиклассника, устроившего стрельбу в школе под Пермью, обезвредила директор

Галина Зайцева - директор школы. Фото: ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

В понедельник, 18 октября, в школе в поселке Сарс под Пермью произошла стрельба. В учебное заведение зашел подросток с ружьем в руках, забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела.

- Сегодня около 8.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе поселка Сарс несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок, - сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. - Ученик был обезврежен директором школы. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

Когда директор школы Галина Зайцева вышла в коридор, мальчик шел с ружьем и кричал, что в него вселился Бог. По мнению учителей, у школьника был нервный срыв. Директриса позвала его в свой кабинет, объяснив, что в школе кроме обидевшей его девочки много других ребят, которые ни в чем не виноваты. После этого подросток отдал Галине Зайцевой карабин и патрон.Как рассказали в школе, шестиклассник, устроивший стрельбу, хотел расправиться с одноклассницей, травившей его. Но девочки в тот момент в школе еще не было.

Сейчас все ученики школы отпущены по домам, занятия отменены. Шестиклассник, устроивший стрельбу, находится в школе, где дает показания полиции в присутствии социального педагога.

Подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.

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