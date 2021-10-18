Детей поставил к стенке: подробности ЧП в школе, где шестиклассник устроил стрельбу

ЧП произошло в школе поселка Сарс. Фото: источник "КП".

Сегодня, 18 октября, в 8.05 в поселке Сарс Октябрьского района произошло очередное чрезвычайное происшествие в учебном заведении. По информации источника «КП» в правоохранительных органах, в местную школу зашел шестиклассник с оружием в руках, забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела.

Один в потолок, другой в окно. К счастью, никто из детей и педагогов не пострадал, ребенка удалось уговорить сдать оружие. Сейчас он задержан полицией, с ним проводится беседа.

Школьников на данный момент уже эвакуировали: одних через спортзал, других через основной вход. Всех их отправляют по домам.

В ГУВД по Пермскому краю подтвердили эту информацию.

- Сегодня около 8.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок, - сообщали в ведомстве. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

По информации Минтербеза региона, ученик был обезврежен директором школы.

Как уточнили "КП" местные журналисты, после стрельбы в школе не всех детей успели эвакуировать. Часть школьников заперли в учебных классах, внутрь никого не пускают. Вокруг школы по-прежнему ходят заплаканные родители, не могут выяснить, где дети.

Школьник зашел в школу еще до начала занятий. Поднялся на второй этаж. Предположительно, оружие он взял у отца.

Подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.

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