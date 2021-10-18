Что грозит 12-летнему подростку, который устроил стрельбу в школе в Пермском крае

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В поселке Сарс Октябрьского района в Пермском крае 12-летний шестиклассник устроил стрельбу в школе, в которой он учился. Он выстрелил из карабина «Сайга», который, предположительно, взял у отца, дважды – вверх и в сторону. По некоторым данным, осколком стекла ранило одного из учеников Сарсовской школы.

Что грозит подростку и его отцу? Об этом мы расспросили наших экспертов.

- Уголовная ответственность у нас наступает с 16 лет, в случае особо тяжких преступлений – с 14 лет, - рассказал адвокат Сергей Калкатин. – 12-летнего подростка, максимум, могут поместить сроком в ЦВСН – центр временного содержания несовершеннолетних, у нас он находится в Перми. Но делается это по решению суда и только сроком на один месяц. В дельнейшем подростка, скорее всего, поставят на учет, который ведет комиссия по делам несовершеннолетних.

- Отцу подростка за ненадлежащие хранение оружия грозит административная статья – он должен был создать условия, чтобы оно не попало в чужие руки, в том числе и членам его семьи, - говорит председатель Федерации практической стрельбы Пермского края Сергей Чегодаев. - В данном случае отцу могут назначить штраф в размере от 500 до 2000 рублей и лишить права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до года. Если бы утрата карабина привела к тяжким последствиям, например, к смерти человека, тогда могла быть применена уголовная статья 222 Уголовного кодекса о незаконном хранении, передаче, сбыте и хранении оружия, максимальное наказание по которой – до 5 лет лишения свободы.

Подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.

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