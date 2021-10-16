Обезумевший от горя отец семейства спрыгнул вниз, схватился за бампер и держал его, пока другие очевидцы разбивали стекло. Фото: архив "КП"

В Перми закончили расследование уголовного дела о трагической гибели матери и ее 4-летнего сына в салоне утонувшей легковушки. Следователи не нашли состава преступления в действиях фигурантов, в связи с чем его решено прекратить.

Напомним, жуткая трагедия произошла в Перми в воскресенье, 15 ноября. Семейная пара Елена и Анатолий с двумя сыновьями двух и четырех лет возвращались домой от бабушки. Ехали на своей «девятке», а по дороге глава семейства остановился у магазина Пермрезинотехника на шоссе Космонавтов, 244 б, чтобы купить автозапчастей. Пока мужчина стоял на кассе, в магазин вбежали люди и стали кричать, что припаркованная у магазина легковушка скатилась с обрыва вниз и упала в реку.

Обрыв, с которого скатилась машина. Фото: архив "КП"

Анатолий выбежал на улицу, подбежал к обрыву и увидел в воде свою «девятку», салон которой быстро наполнялся ледяной водой. Он схватился за бампер и сначала держал ее. В это время другие очевидцы сумели разбить стекло и достать из салона самого младшего сына, Максимку. Мокрого промерзшего ребенка отнесли в магазин и вызвали ему «скорую».

Погибшая Елена. Фото с личной страницы ВКонтакте Фото: архив "КП"

Но в салоне оставались еще сын Ванечка и жена Елена. И Анатолий вместе с другими стал нырять в реку, пытаясь открыть двери или разбить кулаками стекло.

- Как же так! Как же так! – нечеловеческим голосом кричал мужчина, когда на его глазах легковушка уходила под воду. Он схватился за бампер и до последнего держал машину окровавленными и обмороженными руками. Елена и Ванечка утонули… Старший сын был пристегнут к детскому креслу, и если младшего мама сумела вытолкнуть в окно, то Ванечку отстегнуть она не успела и погибла сама.

На месте, где произошла трагедия, возложили цветы Фото: архив "КП"

Уголовное дело расследовали по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», но решили его прекратить.

- Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Однако до сих пор не ясно, почему легковушка тронулась и упала в реку. Как ранее сообщал источник "КП", по записям с камер наблюдения было видно, как в то время, пока глава семьи был в магазине, его супруга вышла из машины, она сидела на заднем сидении, и пересела на место водителя. Через несколько секунд ВАЗ тронулся и упал с обрыва. Когда машину подняли из воды, стояночный тормоз, в обиходе "ручник", был поднят. Что происходило в салоне автомобиля в тот роковой день, достоверно узнать уже не получится. Но как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, "ручник" был исправен, его случайно мог снять ребенок, из-за этого машина и тронулась, женщина, вероятнее всего, растерялась и отжала его обратно только тогда, когда машина была уже на обрыве, но так как был большой уклон, трава, снег, грязь - "ручник" уже не помог, и машина рухнула.

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