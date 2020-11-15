Спасатели достали из воды утонувшую в реке машину с матерью и ребенком

Спасатели вытащили утонувший автомобиль из реки Мулянки. Фото: Виктор Правдин

Автомобиль, утонувший в речке Мулянка в Перми достали из воды. Водолазы подцепили тросами его к автокрану и вытащили на берег. Тела погибшей женщины и ее 4-летнего сына извлекли из воды раньше.

Напомним, сегодня, в Перми около 16 часов на Шоссе Космонавтов случилась трагедия. Семья с двумя маленькими детьми возвращалась домой, они гостили у бабушки с дедушкой. Мужчина остановил автомобиль ВАЗ-2109 возле небольшого торгового центра и зашел в него. Женщина с детьми осталась в машине.

Когда мужчина покупал продукты, в магазин ворвался молодой человек, который закричал: «У тебя машина в реку упала!». Бросив все, глава семьи вылетел из здания. В этот момент 2-летнего мальчика из машины смог вытащить другой очевидец происшествия. Он спас ребенка и ушел.