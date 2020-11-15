Автомобиль в котором были двое маленьких детей и их мама.
Фото: Виктор Правдин
О трагедии, которая сегодня произошла в Перми, появляются подробности. Напомним, вазовская «девятка» скатилась с парковки в речку Мулянку, в ней находились двое мальчиков 2 и 4 лет и их мама.
Пока неизвестно, как, но очевидцу удалось вытащить 2-летнего мальчика из тонущей машины. Остальных спасти уже не удалось, автомобиль полностью ушел под воду. Мужчина спас одного ребенка и ушел.
О том, как все было, рассказали очевидцы. Отец вышел из машины, чтобы купить продукты в магазине. Произошедшее увидели несколько мужчин, один побежал в магазин, звать отца на помощь, а второй бросился спасать оставшихся в машине.
Мокрого ребенка принесли в магазин на руках. Продавец сняла с него вещи и закутала в рабочие куртки. Приехавшие на место медики отвезли мальчика в больницу.
Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и 4-летнего ребенка.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - сообщает Ирина Незнамова, старший помощник руководителя СКР по Пермскому краю. - Рассматриваются несколько версий произошедшего.
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