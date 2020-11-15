В Перми возбудили уголовное дело после гибели матери и ребенка в утонувшем автомобиле

Следователи возбудили уголовное дело после гибели матери и ребенка в машине. Фото: Виктор Правдин

Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и 4-летнего ребенка.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - сообщает Ирина Незнамова, старший помощник руководителя СКР по Пермскому краю. - Рассматриваются несколько версий произошедшего.

На месте "ЧП", находился наш корреспондент, он сообщил, что после того, как автомобиль вытащили из воды, в стекло было видно, что ручник в машине был понят. Почему машина покатилась в реку, предстоит выяснить следователям.

Напомним, в Перми около 16 часов на Шоссе Космонавтов случилась трагедия. Семья с двумя маленькими детьми возвращалась домой, они гостили у бабушки с дедушкой. Мужчина остановил автомобиль ВАЗ-2109 возле небольшого торгового центра и зашел в него. Женщина с детьми осталась в машине и вдруг она покатилась с парковки в обрыв и рухнула в воду. Одного малыша спасли очевидцы. Мать и второй ребенок - погибли.