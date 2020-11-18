«Мы в шоке, что так много неравнодушных людей». Пермской семье, где мама с сыном утонули в машине, помогли собрать деньги на похороны

Елена с четырехлетним сыном Ванечкой утонула в ушедшей под воду машине. Фото: семейный архив.

- Сбор можно закрывать, спасибо большое всем, кто откликнулся на нашу беду и помог собрать деньги на похороны, - говорят родственники Елены и Ванечки, утонувших в машине в ледяной реке.

Пытался разбить стекло руками

Жуткая трагедия произошла в Перми, напомним, в воскресенье, 15 ноября. Семейная пара Елена и Анатолий с двумя сыновьями двух и четырех лет возвращались домой от бабушки. Ехали на своей «девятке», а по дороге глава семейства остановился у магазина Пермрезинотехника на шоссе Космонавтов, 244 б, чтобы купить автозапчастей. Пока мужчина стоял на кассе, в магазин вбежали люди и стали кричать, что припаркованная у магазина легковушка скатилась с обрыва вниз и упала в реку.

Анатолий выбежал на улицу, подбежал к обрыву и увидел в воде свою «девятку», салон которой быстро наполнялся ледяной водой. Он схватился за бампер и сначала держал ее. В это время другие очевидцы сумели разбить стекло и достать из салона самого младшего сына, Максимку. Мокрого промерзшего ребенка отнесли в магазин и вызвали ему «скорую».

Но в салоне оставались еще сын Ванечка и жена Елена. И Анатолий вместе с другими стал нырять в реку, пытаясь открыть двери или разбить кулаками стекло.

- Как же так! Как же так! – нечеловеческим голосом кричал мужчина, когда на его глазах легковушка уходила под воду. Он схватился за бампер и до последнего держал машину окровавленными и обмороженными руками. Елена и Ванечка утонули…

Старший сын был пристегнут к детскому креслу, и если младшего мама сумела вытолкнуть в окно, то Ванечку отстегнуть она не успела и погибла сама.

Машину поднимают из реки спасатели. Фото: Виктор Правдин

Меньше чем за сутки собрали необходимую сумму

Двухгодовалого Максимку госпитализировали с переохлаждением, синяками и царапинами. Но через два дня его выписали из больницы, и сейчас двухлетний малыш с папой. Анатолий его из рук не выпускает. А еще потерявший жену и ребенка мужчина почти не спит и все время плачет.

После страшной трагедии семье просто негде было взять денег на похороны. В семье работает один Анатолий, Елена сидела дома с детьми.

«Комсомольская правда» опубликовала счет, на который каждый, кого затронула эта беда, мог помочь семье в момент тяжелых испытаний. Двойные похороны им было просто не на что организовать. И после публикации помощь пришла. Меньше, чем за сутки, семье собрали необходимую сумму и даже немного больше.

- Можно сумму мы афишировать не станем, но мы в шоке от того, что так много неравнодушных людей откликнулось, - говорит Мария, старшая дочь Анатолия от первого брака. – Денег на похороны теперь хватит, сбор можно закрывать. Мы от всего сердца благодарим всех, кто откликнулся. Мы не ожидали, что будет столько людей! Переводы были разные: кто-то отправлял по 50 рублей, но были и такие, кто перевел пять тысяч рублей.

В семье, где случилась страшная беда, уже определились с датой похорон Елены и Ванечки, они состоятся 19 ноября.

- Мы еще оформляем все документы и готовимся к погребению, папу стараемся оградить от всего этого, делаем все сами. Ему сейчас очень плохо. Максимке тоже пока ничего не говорим, он еще маленький, отвлекаем его. На похороны брать не будем, зачем малышу такое видеть? Он ожидает маму и когда спрашивает о ней, мы стараемся отвлекать его игрушками. У него итак стресс, такое пережить, и после похорон мы планируем обратиться к психологам.

В пресс-службе администрации Перми на наш запрос ответили, что магазин, возле которого случилась эта трагедия, находится в аренде у физического лица. В 2013 году предприниматель представил необходимый пакет документов и получил разрешение на строительство магазина. В проектной документации по плану благоустройства земельного участка вокруг магазина должны были быть размещены восемь парковочных мест. И только после трагедии опасную парковку отгородили бетонными блоками от обрыва, ведущего к реке.

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